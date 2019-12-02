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Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

Adana’da Tekel bayi işletmecisi, kumar borcu yüzünden bunalıma girince öğretmen eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye SMS gönderip 10. kattan atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anaokulu öğretmeni Ayşe G. ile evli ve bir çocuk babası Erdem G.(42) kumar oynadığı için borca girdi. Erdem G.’nin annesi de bu nedenle oğluna kumar oynamaması için baskı yaptı.

AİLESİ KREDİ ÇEKİP BORCUNU ÖDEMİŞ

Erdem G.’nin borçları bir süre sonra ailesi tarafından kredi çekilip ödendi. Ancak kumar oynamaya devam edip borç batağından çıkamayan Erdem G. bunalıma girdi.

EŞİNE MESAJ ATIP, KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Erdem G., okuldaki eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye SMS attı. Ayşe G. ise mesajı okuduktan sonra eşini arada ama bir türlü ulaşamadı. Bu sırada Erdem G. 10. kattaki evinin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Olayı fark eden komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdem G’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ayşe G.’ye eşinin rahatsızlandığı haberi verildi.

MERAKLI VATANDAŞLAR CANLI YAYIN YAPTI

Olay yerine Ayşe G.’nin gelmesi beklenirken meraklı vatandaşların cesedi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip canlı yayın yapması dikkat çekti.

CESEDİN FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE FENALAŞTI

Olay yerine Ayşe G.’den önce kız kardeşi çocuğuyla birlikte geldi. Vatandaşlar yerdeki cesedin Erdem G. olup olmadığını kesinleştirmek için cesedin fotoğrafını kıza ve annesine gösterdi. Fotoğrafı gören kız çocuğu gözyaşlarını tutamadı. Bir süre sonra da fenalaşan kız çocuğu ambulansta tedavi altına alındı. Kız çocuğu daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı.

'YALAN, YALAN, ERDEM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ'

Daha sonra ise olay yerine Erdem G.’nin eşi Ayşe G. geldi. Eşinin öldüğünü öğrenen Ayşe G. bir yakınına sarılıp "Ne olur yalan olduğunu söyleyin. Yalan, yalan Erdem böyle bir şey yapmaz" diye ağladı.

EVDE NOT BULUNDU: 170 LİRA BORCUM VAR ONU DA VERİN

Ayşe G., bir saat önce kocasının kendisine mesaj attığını ondan sonra aradığını ancak bir türlü ulaşamadığını gözyaşları içinde anlattı. Polisin evde yaptığı incelemede ismini belirttiği kişiye, "170 lira borcum var onu da verin" diye not yazdığı öğrenildi.

Erdem G.’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından şahsın cenazesi toprağa verildi.
Erdem G.’nin yere düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne intihar mesaj

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