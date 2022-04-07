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"Eşine şiddet uyguluyor" diye ihbar ettiler ama gerçek başka çıktı

07.04.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de gece yarısı yaşanan olayda vatandaşlar, eşine şiddet uyguladığını sandığı bir erkeği ihbar etti ancak olay bambaşka çıktı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda erkeğin, alkollü eşini evi götürmek için uğraştığı ortaya çıktı.

"Eşine şiddet uyguluyor" diye ihbar ettiler ama gerçek başka çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde gece vakti hareketlilik yaşanmasına neden olan olayda bir erkek, alkollü eşini eve götürmek için sokak ortasında uzun süre uğraştı. Kadının dövüldüğünü düşünen bir vatandaş ise polise ihbarda bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir erkeğin kolundan tuttuğu 30 yaşlarındaki kadın, çığlıklar atmaya başladı. Kadının dövüldüğünü zanneden bir kişi, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyip polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleriyle görüşen, ismi açıklanmayan kişi, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca polis bölgeden ayrıldı.

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Zaman zaman yere düşen, bazen de caddenin ortasına koşan kadın ile eşi bir süre tartıştı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan çift, bir süre sonra uzaklaşıp gözden kayboldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Mersin
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