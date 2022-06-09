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Eşini 18 yerinden bıçaklayarak katletmişti... 'Aldatma' iddiası isyan ettirdi! 'Ölüsüne bari saygısı olsun'

09.06.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Gülbahar Kaya’yı (42) 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Baki Kaya (44) ile ona yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan annesi Zahide Kaya, hakim karşısına çıktı. Gülbahar Kaya'nın avukatı İlhan Ayrancı, Baki Kaya'nın aldatma iddialarına tepki göstererek, "Sanık, tahrik indirimi almaya yönelik akla hayale gelmeyecek iftiralar atıyor. Eşinin dirisine saygısı yoktu, ölüsüne bari olsun" dedi. İşte detaylar!

Eşini 18 yerinden bıçaklayarak katletmişti... 'Aldatma' iddiası isyan ettirdi! 'Ölüsüne bari saygısı olsun'

Kan donduran olay, 1 Şubat günü akşam saatlerinde, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden 1 gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaki Gülbahar Kaya'nın yaşadığı eve gitti. İddiaya göre Baki Kaya’nın annesi Zahide Kaya, gelinine, "Baki burada değil" diyerek kapıyı açmasını sağladı. Ardından çift arasında çıkan tartışmada anne, oğlunun eline gazeteye sarılı halde bıçak verdi. Eşini 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Baki Kaya ve annesi, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülbahar Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baki Kaya ve ona yardım ettiği öne sürülen Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sanıklar için ‘canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Baki Kaya, eşinin kendisini öldürmesi için tahrik ettiğini ve aldattığını öne sürdü. Annesi Zahide Kaya ise olay sırasında orada olmadığını, polislerin kendisinin yanına gelmesiyle olayı öğrendiğini iddia etti ancak tanıkların ifadeleri ile annenin olay sırasında orada olduğu belirtildi.

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Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Gülbahar Kaya’nın avukatı İlhan Ayrancı, "Sanık Baki Kaya, tahrik indirimi almaya yönelik akla hayale gelmeyecek iftiralar atıyor. Eşinin dirisine saygısı yoktu, ölüsüne bari olsun. Biraz daha az ceza alırım ümidiyle iftiralar atıyor. Çirkin iftiralarının yalan beyanlar olduğu zaten apaçık ortada. Maktul ile sanık arasındaki WhatsApp mesaj kayıtlarında da zaten çirkin iftiralarının yalan olduğu görülüyor" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun Aldatma
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