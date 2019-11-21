Eşini cadde ortasında öldüren sanığa ‘pişmanlık’ indirimi

Bağcılar’da boşanmak isteyen eşi Meral Topcu’yu silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topcu yargılandığı davada pişmanlık indirimi aldı. Önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran sanık hakkı Topcu’nun, pişman olduğunu dile getirmesini dikkate alarak cezayı müebbet hapse indirdi.

Bağcılar’da 17 Aralık 2018’de özel bir hastanede sterilizasyon işi yapan 25 yıllık eşi Meral Topcu’yu kendisinden boşanmak istediği için cadde ortasında 5 el ateş ederek öldüren Hakkı Topcu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Hakkı Topcu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında öldürdüğü karısı için “seviyorum” dedi

Duruşmada savunması sorulan sanık önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek “Ben karımı seviyorum. Çalıştığı hastanede kaldığı geceler geç gelmesi, bilgim dışında Ankara’ya gitmesi bende şüphe uyandırdı. Evde de yatağını ayırıp bana soğuk davranıyordu. Olay günü de eve dönmesi için ikna etmeye gitmiştim. Olay anında ‘25 senemi yedin şerefsiz namussuz’ demesi bende ipleri kopardı. İstemeyerek vurdum. Yere düştüğünü görünce, kendi kafamdan vurdum ama ölmedi. Çok pişmanım” dedi.