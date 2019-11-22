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Eşini cadde ortasında öldüren sanığa ‘pişmanlık’ indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:00 | Son Güncelleme

Bağcılar’da boşanmak isteyen eşi Meral Topcu’yu silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topcu yargılandığı davada pişmanlık indirimi aldı.

Bağcılar’da boşanmak isteyen eşi Meral Topcu’yu silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topcu yargılandığı davada pişmanlık indirimi aldı. Önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran sanık hakkı Topcu’nun, pişman olduğunu dile getirmesini dikkate alarak cezayı müebbet hapse indirdi.
Bağcılar’da 17 Aralık 2018’de özel bir hastanede sterilizasyon işi yapan 25 yıllık eşi Meral Topcu’yu kendisinden boşanmak istediği için cadde ortasında 5 el ateş ederek öldüren Hakkı Topcu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.
Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Hakkı Topcu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında öldürdüğü karısı için “seviyorum” dedi
Duruşmada savunması sorulan sanık önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek “Ben karımı seviyorum. Çalıştığı hastanede kaldığı geceler geç gelmesi, bilgim dışında Ankara’ya gitmesi bende şüphe uyandırdı. Evde de yatağını ayırıp bana soğuk davranıyordu. Olay günü de eve dönmesi için ikna etmeye gitmiştim. Olay anında ‘25 senemi yedin şerefsiz namussuz’ demesi bende ipleri kopardı. İstemeyerek vurdum. Yere düştüğünü görünce, kendi kafamdan vurdum ama ölmedi. Çok pişmanım” dedi.

Sanık avukatı “Üzücü bir şekilde vurmuştur”
Sanık avukatı Hasan Özay ise müvekkilinin aldatıldığından şüphelendiğini söyleyerek “Olay günü müvekkilimin maktül ile görüşme nedeni eve eşini eve dönmeye ikna etmektir. Ancak maktülün hakaret etmesi üzerine üzücü bir şekilde vurmuştur” şeklinde savunma yaptı.

“Allah için çok pişmanım”
Son sözü sorulan sanık “Sayın başkanım Allah için çok pişmanım” dedi. Suçu işledikten sonraki pişmanlığı indirim nedeni oldu. Mahkeme savunmaların ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Hakkı Topcu’nun önce ‘eşi kasten öldürme‘ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına karar vererek tasarlama unsurunun oluşmadığını kaydetti. Mahkeme heyeti daha sonra sanığın sabıkasız oluşu, suçu işledikten sonraki pişmanlığı ve cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini takdiri indirim sebebi olarak kabul ederek cezanın müebbet hapse indirilmesine hükmetti. Sanığın ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 6 bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Hakkı Topcu’nun soğukkanlılık ve sükunetle düşündükten sonra eşini silahla vurarak öldürmeye karar verdiği aktarılmıştı. İddianamede ayrıca Topcu’nun daha önce aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği de açıklanmıştı. Hakkı Topcu hakkında ‘eşi tasarlayarak öldürme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve ya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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