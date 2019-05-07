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Eşini meyve bıçaklarıyla öldürmeye çalışan kocanın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda, tartıştığı eşini sokakta birçok kez bıçaklayarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla hakkında dava açılan Tuncer Vatansever'in yargılanmasına devam edildi - Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, tartıştığı eşini meyve bıçaklarıyla sokakta birçok kez bıçaklayan Tuncer Vatansever'in 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncer Vatansever ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın müşteki Sedef Vatansever ile 10 yıldan beri resmi nikahla evli oldukları ve bir çocuklarının bulunduğunu anlatarak, çiftin alkol nedeniyle birçok kez tartıştıkları, olaydan öncede sanığın müştekiyi darbettiğini belirtti.

Mütalaada, müşteki Sedef Vatansever'in Zeytinburnu'nda yalnız başına yürüdüğü sırada sanık Tuncer Vatansever'in arkasından gelerek, "Seni öldüreceğim." deyip saldırdığı vurgulanarak, sanığın üzerinde taşıdığı ve olay sırasında kırılan bıçaklarla müştekiyi birçok bıçak darbesiyle yaraladığı ve ardından olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Sanığın elindeki poşetten çıkarttığı 5 bıçakla müştekiyi 19 kez bıçakladığı anlatılan mütalaada, sanık Tuncer Vatansever'in, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Savcı mütalaasının ardından söz alan tutuklu sanık Tuncer Vatansever, olayın mağduru olduğunu savunarak, "Ben müşteki ile 2 ay öncesinde görüştüm. Bana 'Ben şikayetimden vazgeçeyim, sen de evden vazgeç.' diye söyledi. Bunu mahkemeye aktarmak istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuncer Vatansever’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Vatansever'in "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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