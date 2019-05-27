HABER

Eşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, eşi Zeynep'i (78) av tüfeği ile öldürüp, aynı tüfekle yaşamına son veren Mehmet Katan'ın (78), oturdukları müstakil evi birkaç yıl önce bir vakfa bağışladığı ortaya çıktı. Çocukları olmayan çift, toprağa verildi.

Eşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, eşi Zeynep'i (78) av tüfeği ile öldürüp, aynı tüfekle yaşamına son veren Mehmet Katan'ın (78), oturdukları müstakil evi birkaç yıl önce bir vakfa bağışladığı ortaya çıktı. Çocukları olmayan çift, toprağa verildi.
57 yıllık evli Zeynep ve Mehmet Katan'dan 5 gündür haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde çiftin, merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Sultan Sokak'ta oturdukları eve gitti. Yakınları, bahçeye girdiğinde Katan çiftini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi.
ŞÜPHELİ BİR BULGUYA RASTLANMADI
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Zeynep Katan'ın 3 yerinden, Mehmet Katan'ın ise karnından vurulduğu saptandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Mehmet Katan'ın, eşini av tüfeği ile ateş ederek öldürüp, daha sonra aynı tüfekle kendini karnından vurarak yaşamına son verdiği belirlendi. Evde yapılan incelemede de eşyalarda herhangi bir dağınıklık veya şüpheli başka bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
EVİNİ BAĞIŞLAMIŞ
1990 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir okulda hademelik yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Mehmet Katan ile eşinin çocukları olmadığı öğrenildi. Birkaç kez umreye giden ve oturduğu müstakil evi de birkaç yıl önce bir vakfa bağışladığı öğrenilen Katan çiftinin ölümü, akrabalarını üzdü. Olayın şokunu yaşayan yakınları, Mehmet Katan'ın kendilerine her zaman "Allah ölümün hayırlısını versin" dediğini aktardı.
Katan çifti, sabah saatlerinde Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Eşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktıEşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktıEşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktıEşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktı

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Turşu fabrikasında yangınTurşu fabrikasında yangın
Muhtarın minibüsüne okul önünde saldırı: 2 ölü, 2 yaralı (2) - YenidenMuhtarın minibüsüne okul önünde saldırı: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.