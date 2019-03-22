HABER

Eşini öldürüp, telefondaki oğluna 'Annenizi vurdum' dedikten sonra intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

KONYA'da, Hasan Hüseyin B.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Hasan Hüseyin B. (62), eşi Müslime B.'yi (49) av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra oğlu Ali B.'yi telefonla arayıp, ''Annenizi vurdum şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal edin" dedi. Telefon konuşmasının ardından çenesine dayadığı tüfeği ateşleyen Hasan Hüseyin B., eve gelen oğlu tarafından ağır yaralı bulunup, hastaneye kaldırıldı. Evde arama yapan polis ekipleri, Hasan Hüseyin B.'nin bıraktığı 'Pazartesi maaş günüm, parayı çek oğlum' yazılı notu buldu. Olay, saat 06.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Emekli Hasan Hüseyin B., henüz bilinmeyen nedenle eşi Müslime B.'yi av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdü. Oğlu Ali B.'yi telefonla arayan Hasan Hüseyin B., ''Annenizi vurdum şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal edin'' dedi. Telefon konuşmasının ardından Hasan Hüseyin B., çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi. Babasıyla görüştükten sonra telaşla eve gelen Ali B., Hasan Hüseyin B. ve Müslime B.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken, buldu. Ali B.'nin ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Müslime B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Hasan Hüseyin B. ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Müslime B.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi'nin morguna götürüldü. POLİSE 'TÜFEK YERE DÜŞÜP, ATEŞ ALDI' DEDİ Ağır yaralı Hasan Hüseyin B., hastaneye götürülürken, polise verdiği ilk ifadesinde, duvarda asılı av tüfeğinin yere düşünce ateş aldığını, tüfekten çıkan saçmaların da kendilerine isabet ettiğini ileri sürdü. 'PARAYI ÇEK OĞLUM' YAZILI NOT BIRAKMIŞ Öte yandan evde arama yapan polis ekipleri, Hasan Hüseyin B.'nin bıraktığı 'Çocuklarım, kardeşlerim ve akrabalarım, hakkınızı helal edin. Böyle olmasını istemezdim. Oğlum; pazartesi maaş günüm, parayı çek oğlum' yazılı notu buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Preslenmiş varil içerisindeki cesedin kimliği belirlendi 4 kişi gözaltına alındıPreslenmiş varil içerisindeki cesedin kimliği belirlendi 4 kişi gözaltına alındı
Tüp taşıyan kamyonet devrildiTüp taşıyan kamyonet devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.