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Eşini sokak ortasında boğazı, göğsü ve koltuk altından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Uğur K.

Eşini sokak ortasında boğazı, göğsü ve koltuk altından bıçakladı

Deniz Tokat- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Uğur K. (24), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hafize K.'yi (23) sokak ortasında boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Uğur K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak'ta meydana geldi. Uğur K., bir süre önce, eşi Hafize K. ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evden ayrıldı. Çift, ayrı yaşamaya başlarken, dün boşanma dilekçesini mahkemeye veren Hafize K., bugün bazı eşyalarıyla evden taşınmak için harekete geçti. Hafize K.'nin eşyalarını dışarı çıkardığı sırada, eve Uğur K. geldi. Çift arasında kısa sürede tartışma başladı. Bunun üzerine Uğur K., 2 çocuğunun annesi Hafize K.'yi boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Hafize K.'yi görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hafize K.'yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hafize K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Uğur K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eşini sokak ortasında boğazı, göğsü ve koltuk altından bıçakladıEşini sokak ortasında boğazı, göğsü ve koltuk altından bıçakladı

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