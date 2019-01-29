Eşini tüfekle yaralayan zanlı menfezde yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi’nde eşini tüfekle ağır yaralayan şahıs saklandığı bir menfezde jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli’ye bağlı Sart Mahallesi’nde ikamet eden Birol-Gamze G. çifti henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Birol G. (25), eşi Gamze G.’yi (21) tüfekle 2 el ateş ederek kolundan yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Gamze G., Manisa Celal Bayar Üniversitesine (CBÜ) sevk edildi. Olaydan sonra kayıplara karışan Birol G., jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında bir menfezde saklanırken yakalandı.

Jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Birol G., tutuklanarak Salihli cezaevine gönderildi.



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