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Eşini ve 3 çocuğunu yangında kaybeden annenin tedavisi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Uşak’da dün meydana gelen yangın faciasında ağır yaralı olarak kurtulan annenin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken bilinci açık olan anneye 3 çocuğu ile kocasının yangında öldüğünün halen söylenmediği öğrenildi.Uşak Elmalıdere Mahallesi 1.

Eşini ve 3 çocuğunu yangında kaybeden annenin tedavisi sürüyor

Uşak’da dün meydana gelen yangın faciasında ağır yaralı olarak kurtulan annenin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken bilinci açık olan anneye 3 çocuğu ile kocasının yangında öldüğünün halen söylenmediği öğrenildi.
Uşak Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak’ta dün meydana gelen yangında, baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6) ve Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybetti. Anne Yasemin Yaşar ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan anne Yaşar’ın yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken bilincinin açık olduğu ve yakınlarının ise 3 çocuğu ile kocasının faciada hayatını kaybettiğini Yaşar’a söyleyemedikleri öğrenildi. Yaşar’ın vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar olduğu ve tedavisinin bu şekilde devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, olayın ardından oluşturulan heyete tarafından bir rapor hazırlandığı ve yangının kesin çıkış nedeninin hazırlanacak raporun sonucuna göre belli olacağı belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

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