Eşini ve çocuklarını 6 saat rehin alan koca, hakim karşısında

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de tartıştığı eşiyle çocuklarını 6 saat boyunca rehin tutan Ali A., olayın ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Ali A., eve girmek için kilitli kapıyı kırmaya çalışan polislerden korunmak için eşini bıçakla rehin tuttuğunu öne sürdü.

Merkez Toroslar İlçesinde 1 Eylül günü evi terk etmek isteyen eşini ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan Ali A., ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından yargılanan tutuklu sanık Ali A., mağdur Nurcan A., müşteki avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada ilk olarak söz alan sanık Ali A., hakkındaki iddiaları reddetti. Olay günü evi terk etmek isteyen eşinin kendisine hakaret ettiğini ve paspasın sapı ile kendisine vurduğunu iddia eden sanık Ali A., tartışma sırasında eşinin balkona kaçması üzerine olay yerine polislerin geldiğini söyledi.

EŞYALARINI DA YAKMIŞ

Polislerden korktuğu için eşini rehin aldığını söyleyen Ali A., "Olay günü eşim eşyalarını toplamış gidiyordu. Kızıp birkaç eşyasını yaktım. Bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Eşim tartışma sırasında balkona kaçıp, bağırmaya başladı. Bağırışları duyan komşular polise haber vermiş. Evin önüne çok sayıda polis geldi. Polisler kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştı. Ben de korktum ve bıçakla eşimi rehin aldım. Polisler balkonda biber gazı sıktı. Amacım eşime zarar vermek değildi. Ben kendisini seviyorum. Arbede sırasında oğlumun eli kesildi. Emniyet amiri gelince ikna oldum. Yaptığımdan pişmanım tahliyemi istiyorum" diye konuştu.