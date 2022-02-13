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  4. Eşini ve kızını bıçakladı, sözleri pes dedirtti! 'Kadınlar şımardı'

Eşini ve kızını bıçakladı, sözleri pes dedirtti! 'Kadınlar şımardı'

13.02.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da tartıştığı eşi Döndü Ö.'yü (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine Ö.'yü (16) elinden bıçakla yaralayan Yüksel Ö. (47), tutuklandı. Yüksel Ö., sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada gazetecilere "Devletimiz kadınların arkasında durdu ve kadınlar da şımardı. Ben suçsuz ve masumum. Bunu yayınlayın rica ediyorum ve televizyonlara verin. Cümle alem duysun. Karı-koca cinayetlerinde, olayın tüm suçlusu kadınlar" dedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Eşini ve kızını bıçakladı, sözleri pes dedirtti! 'Kadınlar şımardı'

Dehşete düşüren olay, dün saat 12.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi 1053 Sokak'ta 4 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Demirci ustası Yüksel Ö., 25 yıllık eşi Döndü Ö. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Yüksel Ö., bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla eşini 4 yerinden bıçakladı. Yüksel Ö., kendisine engel olmak isteyen kızı Amine'yi de elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne- kız, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Göğsünden ve boğazından aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Döndü Ö.'nün yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Elinden yaralanan Amine Ö. de tedavisinin ardından taburcu oldu.

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'KADINLAR ŞIMARDI'

Olayın ardından kaçan Yüksel Ö., Cankıllı köyünde saklandığı evde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö., gazetecilere, suçsuz ve masum olduğunu öne sürerek, ''İyi çek. Kadınlara olan şiddette kimse kocalarına kızmasın. Devletimiz kadınların arkasında durdu ve kadınlar da şımardı. Ben suçsuz ve masumum. Eşim beni kışkırttı ve tahrik etti. 25 yıllık eşimi bıçakladım, çok pişmanım. Bunu yayınlayın rica ediyorum ve televizyonlara verin. Cümle alem duysun. Karı -koca cinayetlerinde, olayın tüm suçlusu kadınlar. Aramızda bir şey yokken oldu ve ben de çok pişmanım. 25 yıllık karıma kıydım ve çok pişman oldum'' dedi.

Yüksel Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yüksel Ö.'nün ilk ifadesinde ''Ailevi nedenlerden dolayı tartıştığım eşimi mutfaktan aldığım bıçakla yaraladım. Araya giren kızımı da yaraladım. Olaydan dolayı çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Yüksel Ö. (47) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Aksaray
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