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Eşinin 'bakımsızsın' diye darbettiği Filiz, yaşam savaşı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 21:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim T., cinsel isteklerde bulunup, olumsuz cevap alınca 2 çocuk annesi eşi Filiz T.'yi (38), iddiaya göre "Sen bakımsızsın, seni beğenmiyorum" diyerek, dövdü.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim T., cinsel isteklerde bulunup, olumsuz cevap alınca 2 çocuk annesi eşi Filiz T.'yi (38), iddiaya göre "Sen bakımsızsın, seni beğenmiyorum" diyerek, dövdü. Başına aldığı darbe sonucu menenjit geçiren ve omuriliğinde kırık olan Filiz T.'yi, oğlunun ihbarı üzerine 3 kız kardeşi kurtardı. Filiz T., hastanede yaşam savaşı verirken, İbrahim T. tutuklandı. Kız kardeşlerden Sevgi Fatma Erol (45), " Lütfen yardım edin, Filizler ölmesin." dedi.
Olay, geçen cuma günü Çaylı Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Eve alkollü gelen İbrahim T., 18 yıllık eşi Filiz T.'den iddiaya göre bir takım cinsel isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan İbrahim T., bunun üzerine eşine, "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek, dövmeye başladı. İbrahim T., başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz T.'yi, bayılınca, evin odasına yatırdı. Baygın haldeki Filiz T.'yi hastaneye götürmek yerine evde bırakan İbrahim T., bunun da üzerine eşinin ve çocuklarının, baldızlarıyla görüşmelerini yasakladı.
OĞLU TEYZESİNE HABERİNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI
Çiftin çocuklarından 16 yaşındaki Osman T., pazar gecesi arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Durumu öğrenen Sevgi Erol, Nesrin Geyranlı ve soyadı öğrenilemeyen Emine adlı kardeşler, sağlık ekiplerine haber verip, kız kardeşlerinin evine gitti. Burada 3 kardeş, Filiz T.'yi baygın halde buldu. 3 kardeş, sağlık görevlileriyle Filiz T.'yi alıp, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede durumun 'psikolojik' olduğu söylenince Filiz T., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
DARP NEDENİYLE MENENJİT VE OMURİLİKTE 3 SANTİMETRE KIRIK SAPTANDI
Burada kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz T.'nin, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Filiz T. hemen ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Filiz T.'nin kardeşlerinin şikayeti üzerine İbrahim T., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'BENİ BURADAN GÖTÜRÜN' VE 'JANDARMA' DİYE FISILDAMIŞ
Filiz T.'nin yanına gittiklerinde, kendilerine 'jandarma' diye fısıldadığını aktaran kardeşi Sevgi Erol, "Kardeşim, ahırdan bozma kötü bir odada tek başına yaşıyordu. Gittiğimizde yalnızca nefes alabiliyordu. Kardeşimize ne olduğunu sorduğumuzda kayınvalidesi bize hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Yanına yaklaşınca benim kulağıma 'Beni götürün', diğer kardeşimin kulağına 'jandarma' diye fısıldadı. Bunun üzerine Filiz'i Ödemiş Devlet Hastanesi'ne ardından da Ege Üniversitesi'ne kaldırdık. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 'psikolojik' tanısı koyulan kardeşimin darptan dolayı menenjitinin bulunduğu ve omuriliğinde 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Hiçbir şey bizi teselli etmeyecek ama yapanın da yanına kar kalmayacak" dedi.
KARDEŞİMDEN FARKLI ŞEYLER İSTEMİŞ
İbrahim T.'nin, eşi Filiz T.'ye yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığının iddia eden Sevgi Erol, "İbrahim T., yıllardır kardeşime fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet uyguladı. 'Senden nefret ediyorum, senden iğreniyorum. Seni; anneme, çocuklara, ineklere bakmak için evde tutuyorum' diyordu. Filiz'den, bakımlı olmasını ve farklı şeyler istemiş. Lütfen yardım edin, Filizler ölmesin. Biz Filizimizi kaybetmek üzereyiz. Siz Filizlerinizi kaybetmeyin, kırmayın" diye konuştu. Erol ayrıca, Filiz T.'yi ilk olarak kaldırdıkları Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 'psikolojik' tanısı koyulduğu iddiasıyla şikayetçi olacaklarını da sözlerine ekledi.

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