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Eşinin boğazını kesti! Vahşetin nedeni aldatma çıktı

24.03.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Kasım Sarıboğa (42), eşi Sultan Sarıboğa’yı (40), çıkan tartışmada boğazını keserek öldürdü. Polis tarafından yakalanıp mahkemede tutuklanan Sarıboğa ifadesinde, kendisini aldattığını düşündüğü için eşini öldürdüğünü söyledi. Sarıboğa'nın cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzenine bıraktığı, diğer çocuğunun ise okulda olduğu ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Eşinin boğazını kesti! Vahşetin nedeni aldatma çıktı

Dehşete düşüren olay, 22 Mart günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı evin, zemin katında meydana geldi. Kasım Sarıboğa, 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarıboğa ile tartıştı. Tartışma sırasında Kasım Sarıboğa, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletine binip kaçtı.

SÜRÜNEREK ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarıboğa, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarıboğa, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

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ÇOCUKLARI KUZENİNE BIRAKMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kasım Sarıboğa’nın, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzeninin yanına bıraktığı, diğer çocuğunun ise bu sırada okulda olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

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ALDATMA İDDİASI

Emniyete götürülen Kasım Sarıboğa, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bu konuyu konuşmak istediğini, ancak tartışma çıktığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasım Sarıboğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlanan Sultan Sarıboğa’nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Mardin’de toprağa verildi.

(DHA)

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cinayet Adana Aldatma

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