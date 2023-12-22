HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşinin ölümünden sorumlu doktordan intikam için 7 yıl bekledi! "Araca biner binmez 'Beni tanıdın mı, seni öldüreceğim' dedi"

Eşinin ölümünden sorumlu doktordan intikam için 7 yıl bekledi! "Araca biner binmez 'Beni tanıdın mı, seni öldüreceğim' dedi"

22.12.2023 12:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 2017'de Çiğdem Eriş (29) ameliyat sırasında yaşamını yitirmiş, doktor Mustafa Erdem kusuru bulunduğu suçlamasıyla ceza almıştı. Ancak Eriş'in eşi yıllarca intikam için bekledi ve 19 Eylül'de Erdem'i Samsun'da silah zoruyla kaçırdı. Yakalanıp gözaltına alınan Eriş hakim karşısına ilk kez çıktı. Erdem, "Araca biner binmez 'Beni tanıdın mı, seni öldüreceğim' dedi ve silahı boynuma dayadı. Ben de 'Ben zaten 7 yıldır bu anı bekliyordum' dedim" deyip yaşadığı dehşeti anlattı.

Eşinin ölümünden sorumlu doktordan intikam için 7 yıl bekledi! "Araca biner binmez 'Beni tanıdın mı, seni öldüreceğim' dedi"

Doktor Erdem'in kendi ifadesiyle Gökhan Eriş'in (34) bu ne ilk tehdidi ne de ilk takibiydi. Ancak 19 Eylül'de hastaneden çıkıp otoparktaki aracına binen Erdem neye uğradığını şaşırdı, yanına Eriş de bindi. Devamında yaşanan korkunç anları hem Erdem hem de görgü tanığı anlattı. Eriş ise suçlamaları ilginç bir savunmayla reddetti.

a869ba51fd97419dbdebfb08c5acaff2

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı'ndaki ek binasında görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, 19 Eylül'de hastanenin otoparkında aracına bindiğinde, yanına Gökhan Eriş geldi. Araca binen Eriş ile Erdem arasında tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından Eriş, silahını doğrultup Erdem'den aracı Samsun-Ankara kara yoluna sürmesini istedi. Çevredekilerin ihbarıyla polis, Erdem'e ait otomobili takip etti. Yolda uygulama noktasını gören şüpheli, Erdem'den otomobili durdurmasını istedi. Silahını da bırakarak araçtan inip kaçan Gökhan Eriş'i polis ekipleri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

3a4b1160202cc12e5299de37b1bbbc89

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Yapılan araştırmada Sinop'ta, Gökhan Eriş'in eşi Çiğdem Eriş'in 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kusuru bulunduğu suçlamasıyla açılan davada Dr. Mustafa Erdem'in 2 yıl 1 ay hapse mahkum olduğu, bunun ise 15 bin TL cezaya çevrildiği tespit edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

bdc7db8ca3f3f309176bc6766b76ec85

"SUÇLARI İŞLESEM BU KADAR RAHAT OLABİLİR MİYDİ?"

Duruşmada savunma yapan sanık Gökhan Eriş, "Ben üzerime atılan suçları işleseydim Mustafa bu kadar rahat olabilir miydi? Araç kullanıp telefon görüşmesi yaptı. Dükkanın önüne geldi ve korna bastı. Araca iki kişinin yaklaştığını gördüm ve duraklamayıp gitmesi gerektiğini söyledim. Kendimi korumak istediğim için belimdeki silahı çıkardım. Aracı durdurunca aramızda kavga meydana geldi ve silah patladı. Ben kendisinin kafasına silah dayamadım. Üzerime atılı olan suçları işlemedim" dedi.

8302ae72708d5a7df78db11d2f4627b7

"3 MİLYON LİRA BORCUNU ÖDERSEM, BENİ BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ"

Duruşmada konuşan Dr. Mustafa Erdem, "Sanığın bana karşı husumeti var. 7 yıl önceki eşinin ameliyatından dolayı bana husumeti bulunuyor. Ailemin ve eşimin ailesine karşı da daha önceden yaptığı ve yaşattığı olaylar var. Ben kendisi yüzünden Sinop'tan Samsun'a geldim. Araca tesadüfen binmedi. Araca biner binmez, 'Beni tanıdın mı seni öldüreceğim' dedi ve silahı boynuma dayadı. Ben de "Ben zaten 7 yıldır bu anı bekliyordum" dedim. Beni 1 haftadır takip ettiğini de söyledi. Bana tefeciye olan 3 milyon lira borcunu ödersem beni bırakacağını söyledi. Silahın kabzasıyla bana vuruyordu. Ankara yoluna çıktığımızda polisleri fark etti, aracı durdurup kaçtı" diye konuştu.

909bc086d87dcca975446f964e609aef

"SİLAH DAYADIĞINI GÖRDÜM"

Tanık olarak duruşmada dinlenen kuaför Ayhan Olgun (46), "Ön koltukta Dr. Mustafa'nın oturduğunu gördüm. Yan tarafta bir kişinin önce boğazını sıktığını sonra arkadan baktığımda da silah dayadığını gördüm" dedi. Mahkeme, müşteki, sanık ve tanığı dinledikten sonra duruşmayı erteledi.

c2500b88288f87c03831f794f3d0b605

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da zırhlı araç devrildi! 3 asker yaralıAdıyaman'da zırhlı araç devrildi! 3 asker yaralı
Yeşilay'da uyuşturucu şoku!Yeşilay'da uyuşturucu şoku!
GTA 6'nın (GTA VI) görüntülerini sızdıran hacker'a "süresiz hastane cezası"GTA 6'nın (GTA VI) görüntülerini sızdıran hacker'a "süresiz hastane cezası"
Anahtar Kelimeler:
Doktor
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Mansur Yavaş istifaları bitmedi! Liste uzadıkça uzuyor

Mansur Yavaş istifaları bitmedi! Liste uzadıkça uzuyor

Otomobilde öldürdüğü arkadaşını, inşaatın önüne atıp kaçtı

Otomobilde öldürdüğü arkadaşını, inşaatın önüne atıp kaçtı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.