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Eşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Canlı'ya (33) çarpıp, ölümüne neden olan ve tutuklandıktan 4 ay sonra serbest bırakılan Nihat K.'nin (54) yargılanmasına devam edildi.

Eşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Canlı'ya (33) çarpıp, ölümüne neden olan ve tutuklandıktan 4 ay sonra serbest bırakılan Nihat K.'nin (54) yargılanmasına devam edildi. Canlı'nın İzmit'te oturan ve boşanmalarına rağmen birlikte olduğu eski eşi Aysel Gelebek, "Üç çocuğum yetim kaldı. Eski eşim ve üç çocuğum için adalet istiyorum" diyerek sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.
Ula'nın Sarayyanı mevkiinde, 8 Aralık 2018 tarihinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, ölen kişinin Erol Canlı olduğunu belirledi. Canlı'ya çarpıp ölümüne neden olan ve kaçan Nihat K., Menteşe ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklandı. Nihat K., hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Muğla 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen 8 Nisan'da görülen ikinci duruşmasında Nihat K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılanmasına devam edilen Nihat K., bugün üçüncü kez hakim karşına çıktı. Duruşmaya, ölen Erol Canlı'nın boşandığı eşi Aysel Gelebek ve sanık Nihat K.,'nin avukatları da katıldı. Duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 30 Eylül'e ertelendi.
'3 ÇOCUĞUM YETİM KALDI'
Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Aysel Gelebek, şöyle konuştu:
"Bir insanın ölümüne neden olan bir kişinin elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesini hazmedemiyorum. 3 çocuğum yetim kaldı. Eski eşim ve 3 çocuğum için adalet istiyorum. Çok zor bir süreç yaşıyorum. Kızım her gün 'Anne, babam gelecek mi' diye soruyor. Bu sorunun karşısında yavruma cevap veremiyorum. 28 yaşındayım ve kimseden maddi yardım istemiyorum. Şu an iş arıyorum ve birçok yere başvuruda bulundum. Evlatlarımı kimseye muhtaç etmek istemiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, çocuklarıma sahip çıkmak için geldi. Nefes aldığım sürece evlatlarımı kimse benden ayıramaz. Psikolojik olarak çok ağır süreç geçirdim. Ancak hala dimdik ayaktayım. Suçlunun ceza alması bir nebze olsun içimi rahatlatacak. Yavrularımın boynunun bükük kalmamasını istiyorum. Tek başıma mücadele ediyorum. Karşı tarafın avukatı 'Müvekkilinin cezaevi koşullarını kaldıramaz' diye savunma yapıyor. Çocuklarımın babası da toprağı kaldıramıyor" dedi.
Sanığın tutuklanmasını isteyen Gelebek, davadan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

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