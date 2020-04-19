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Eşiniz bunları yapıyorsa aldatılıyor olabilirsiniz! Aldatan eş kendini nasıl ele verir?

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Aldatılmak, ilişkilerde iki tarafın da en büyük korkusu. Hatta belki de çağımızın en büyük ilişki problemlerinden biri. Peki eşinizin sizi aldattığını düşünüyorsanız nasıl emin olacaksınız? Aslında aldatan eş kendini o kadar belli ediyor ki... Üstelik günümüzde teknoloji bu kadar ilerlediği için her şey elinizin altında.

Eşiniz bunları yapıyorsa aldatılıyor olabilirsiniz! Aldatan eş kendini nasıl ele verir?

Eşinizin sizi aldattığına dair şüpheleriniz varsa şimdi onları su yüzüne çıkarmanın zamanı geldi. Aldatan eşleri yakalamanıza yardım edecek ipuçlarını incelemeye, biraz dedektifçilik oynamaya ne dersiniz? Haydi birlikte inceleyelim!

CEP TELEFONU EŞİNİZİ ELE VEREBİLİR

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Cep telefonu eşinizin kara kutusudur. Eşiniz gittiği her yere artık telefonuyla gidiyorsa, asla ama asla yanından ayırmıyorsa bu bir işaret olabilir. Hatta masanın üzerine telefonunu ters bir şekilde koyuyor olmak da arayanları sizden gizlemeye yönelik bir hareket olabilir. Eşiniz sizi aldatıyorsa mutlaka cep telefonunda bir işaret bırakacaktır. Tabi ki bir mesajla yakalanacak hali yok. Aldatan eş bütün delilleri ortadan kaldırmaya çalışarak mesajları silecek, hatta yeni sevgilisinin ismini kendi cinsinden bir isim ile kaydedecektir. Son zamanlarda daha önce hiç duymadığınız bir isimden aramalar, mesajlar geliyorsa şüphelenebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya mesajları da çok önemli. Sosyal medyadan yeni insanlarla tanışma eğilimi varsa bunu kolayca anlayabilirsiniz.

AYNA KARŞISINDA ESKİSİNDEN DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRİYORSA...

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Eşiniz dikkat çekecek şekilde eskisinden daha bakımlı, daha güzel giyiniyor, spor yapıyor, aynanın karşısından bir türlü ayrılamıyorsa dikkat! Eskiden sizin uyarılarınıza rağmen bu kadar özen göstermiyordu değil mi? Birden kendine dikkat etmeye başlayıp, daha enerjik ve eğlenceli birine dönüştüyse belki de gizli bir aşk yaşıyordur. Çünkü gizli aşk, eşinizin daha genç ve dinamik hissetmesine sebep olur. Bir bakarsınız hiç huyu olmamasına rağmen hafta içi gece dışarı çıkıp eğlenmek ister...

BEN HALLEDİP GELİYORUM DİYEREK KAÇIYOR OLABİLİR

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Eğer son zamanlarda en ufak şeylerde bile yalnız başına bir yere gitmekte ısrar ediyorsa şüphelenmenizin tam zamanı! Birkaç dakikalığına bile tek başına kalabilmek için bahaneler uydurmaya başladıysa, sizin de eşlik etmenizi istemiyorsa bu vakti gizli aşkına harcıyor olabilir. Siz beraber gitmek isteseniz de nafile. Örneğin yürüyüşe çıkmak, markete gitmek gibi önceden beraber yaptığınız aktiviteleri şimdi tek başına yapmak istemesi küçük bir araştırma gerektiriyor olabilir.

ANİDEN GEREKSİZ KISKANÇLIKLARA DİKKAT!

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Aldatan eş yaptıkları ortaya çıkmasın diye eşinin üzerine daha çok düşer. Ona daha çok ilgi gösterir ve gereksiz kıskançlıklar yapar. Böylelikle eşinin hiçbir şeyden şüphelenmeyeceğini düşünür. Ama aksine, aniden gelen bu ilgi dikkatten kaçmaz!

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