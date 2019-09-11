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Eşiyle birlikte evde turşu işine girdi, siparişleri yetiştiremiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşiyle birlikte ilk başlarda eşe dosta yaptıkları turşulara talep artınca seri üretime başlayan halk oyunları hocası Mehmet Sait Kaya, şimdi siparişlere yetiştirmiyor.

Eşiyle birlikte evde turşu işine girdi, siparişleri yetiştiremiyor

Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden halk oyunları hocası Mehmet Sait Kaya (48), aile bütçesine katkı sağlamak için eşi Zeynep Kaya ile birlikte evde turşu işine girdi. İlk başta sadece eşe dosta turşu yapan Kaya ailesi, sipariş gelmeye başlayınca seri üretime geçti. Zamanla yapılan turşular evin bütün odalarını doldurmaya başladı.

Aile siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Artık geçimin zorlaştığını kaydeden Mehmet Sait Kaya, eşi ile birlikte karar verdiklerini ve ev ekonomisine helalinden katkı sunmak için turşu işine girdiklerini söyledi. Evlerinin fabrikaya dönüştüğünü kaydeden Kaya, mutfakta, yattıkları odada, evin her köşesinde turşu olduğunu ifade etti.

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YURT DIŞINDAN GELEN SİPARİŞLERİ İMKANSIZLIKTAN DOLAYI KARŞILAYAMIYOR

Mehmet Sait Kaya, imkanı olmadığı için şimdilik yurt dışından gelen siparişlere karşılık veremediğini söyledi. Kaya, "Allah'ın izniyle 10 çeşide yakın turşu yapıyoruz. İnşallah daha güzel yerlere getireceğiz. Yurt dışından, Almanya ve Belçika'dan gelmeye başladı. Bu çeşitlerimizi sanaldan gördüler, ısrarla bize tekliflerde bulundular ama maalesef dediğim gibi maddi güç ve herhangi bir destek olmadığı için şu an öyle bir durumum yok maalesef. Ama sipariş geliyor" dedi.

Siparişleri yetiştirmek için eşine yardım eden Zeynep Kaya, "Siparişleri yetiştirmek için eşimle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yurt dışından, batı taraflarından her yerden sipariş geliyor" diye konuştu.

İHA

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