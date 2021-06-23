HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldürmüştü! İşte istenen ceza

Eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldürmüştü! İşte istenen ceza

23.06.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eşiyle görüşmesini istemediğini iddia ettiği Ebru Tenk'i (36) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Vedat Katanalp (39) için savcı, müebbet hapis talebinde bulundu.

Eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldürmüştü! İşte istenen ceza

Olay, 19 Temmuz 2019 gecesi, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana geldi. Ebru Tenk, erkek arkadaşı Mahmut P. ve arkadaşı Fadile Katanalp ile komşuları Selahattin E., Serdal Ç. ve Yusuf Erman A. arasında, yaşadıkları binanın önünde kavga çıktı. Kavga sürerken Katanalp'in dini nikahla birlikte yaşadığı Vedat Katanalp ile kardeşi Ertaç Katanalp de olay yerine geldi. Ertaç Katanalp’in elindeki tabancayı alan Vedat Katanalp, kendisini otomobiline kilitleyen Ebru Tenk'e 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbine isabet eden Tenk, yakında bulunan hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Vedat Katanalp ile Ertaç Katanalp sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ertaç Katanalp daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

a4e1ddae3c94b56c81fd053c2d0956ba

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianamede Vedat Katanalp ifadesinde, Ebru Tenk'in 'düzgün bir aile hayatı olmadığı' gerekçesiyle dini nikahla birlikte yaşadığı Fadile Katanalp ile görüşmesini istemediğini ancak tüm uyarılarına rağmen görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Vedat Katanalp tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, tutuksuz sanık Ertaç Katanalp, öldürülen Ebru Tenk'in yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Olayın yaşandığı sokakta iş yeri olan G.G.'nin tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından, dosya hakkındaki tüm delillerin toplandığı belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı.

TUTUKLU SANIĞA MÜEBBET, KARDEŞİNE BERAAT İSTEMİ

Mütalaada yaşananların oluş şeklini detaylarıyla açıklayan savcı, Vedat Katanalp ile Ebru Tenk arasındaki geçmişe dayalı husumet, olayda kullanılan silahın niteliği, silah ateşlendiği sırada Ebru Tenk'in vücudunda hedef alınan ve merminin isabet ettiği bölgeler gözetilerek, Vedat Katanalp'in 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Savcı, sanık Vedat Katanalp hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Tutuksuz sanık Ertaç Katanalp'in ise beraati talep edildi.

Mahkeme heyeti, Vedat Katanalp'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, tarafların savunmalarını hazırlayabilmeleri amacıyla duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Çifte cinayette çarpıcı detaylar! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktıÇifte cinayette çarpıcı detaylar! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.