Eşiyle hemşireden polise onlarca kişiyi dolandırmışlardı! 'Bitcoin Safiye'nin hesapları incelenince ortaya çıktı: Kripto paralar bakın nereden çıktı!

Sağlık kontrolüne gittiği doktordan başlayıp çeşitli meslek gruplarından onlarca kişiyi dolandıran 'Bitcoin Safiye' lakaplı S. G. Y.'nin mağdurları dolandırarak elde ettiği öne sürülen kripto paraları ne yaptığı hesapları incelenince ortaya çıktı. S. G. Y.'nin kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı tespit edildi. Bitcoin'ler ise S. G. Y.'nin kendi hesabında değil, başka hesaplarda bulundu. Bitcoin Safiye ile ilgili şok detay ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

DOKTORU İKNA EDİP BITCOIN ÜZERİNDEN SAADET ZİNCİRİ KURDU

Adana'da yaşayan S. G. Y., yaklaşık 6 yıl önce eşi O. Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran S. G. Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden S. G. Y., iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan S. G. Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

S. G. Y., Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kâr payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen S. G. Y., 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. S. G. Y.'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında S. G. Y.'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı S. G. Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp ortadan kaybolduğu anlaşıldı. S. G. Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

S. G. Y. her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 tarihinde, saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan S. G. Y., polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Aydın’a getirilen S. G. Y., tutuklandı. S. G. Y. 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı.

BITCOINLER BAŞKA HESAPLARDA ÇIKTI

S. G. Y. ve eşi O. Y. hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması dün görüldü.

Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 3'üncü duruşmaya mağdur ve avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan S. G. Y. ise eşinin rahatsızlığını gerekçe göstererek Adana'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, S. G. Y.'nin bilirkişilerce incelenen Bitcoin hesabının hareketleri mahkemeye sunuldu. Söz konusu bir hesaba toplam bir milyon 178 bin 539 TL yatırıldığı ve 928 bin 820 TL çekildiği ve bu işlemlerin Bitcoin hesabı ile bankalar nezdindeki hesaplar arasında gerçekleştiği anlaşıldı. Bu hesap aracılığı ile 88 Bitcoin alındığı, hesaba 11 Bitcoin'in başka hesaplardan transfer edildiği belirlendi. Ancak 11 Bitcoin'in hangi hesaplardan geldiğinin belirlenemediği belirtildi. 24 milyon lira değerindeki toplam 47 Bitcoin'in ise bu hesaptan başka Bitcoin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Mahkeme şüpheli S. G. Y.'nin eylemlerinin Türk Ceza Yasasının 157/1 maddesinde 'hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak' olarak tanımlanan 'Dolandırıcılık' suçu, dolandırıcılık türünün ise Bitcoin yatırım hizmeti dolandırıcılığı kapsamında olduğu belirtti. O. Y.'nin eşi S. G. Y.'nin eylemlerinde ortak suç işleme iradesi ile hareket ettiği, dolayısıyla suça iştirak ettiği belirtildi.

Çift, savunmalarında daha önceki duruşmalarda olduğu gibi haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mağdurlar ise S. G. Y.'nin başka Bitcoin hesaplarının da olabileceğini ve bunların araştırılmasını bilir kişi raporlarında eksiklikler olduğunu belirtmesi üzerine mahkeme duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

(DHA)

