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Eşiyle ilişkisini öğrendi, katlettikten sonra gömdü! Maktulün eşi: Eşimi öldürmeseydi oğlum babasız kaldı

21.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl’ü çevreyolu kenarında bıçakla öldürüp, moloz yığınlarıyla da cesedin üstünü kapatan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk ‘haksız tahrik ve iyi hal’ indirimleriyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Şentürk, son savunmasında, "İşimde gücümde olan birisiydim. Bunları hak etmedim" derken, maktulün eşi de, ''Kendisi eşimi öldürmeyip bana durumu söyleseydi ben cezasını boşanarak verirdim. Benim oğlum babasız kaldı'' dedi.

Eşiyle ilişkisini öğrendi, katlettikten sonra gömdü! Maktulün eşi: Eşimi öldürmeseydi oğlum babasız kaldı

İstanbul'da yaşayan Narin Bingöl, geçen yıl 6 Mart'ta, İlçe Emniyet Amirliği'ni arayıp Konya Yunak Kaymakamlığı'nda görevli eşi Hekim Bingöl'den haber alamadığını söyledi. Araştırma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yalnız yaşayan Hekim Bingöl'ün, 5 Mart'ta evin önüne gelen otomobille ayrıldığını belirledi. Aracın plakasından yola çıkan polis, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını inceledi. İncelemede, aracın Eskişehir'e doğru gittiği belirlendi. Otomobilin, İstanbul Maslak Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk adına kayıtlı olduğu saptandı.

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İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanan Ali Şentürk, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü tartışma sonucu öldürüp, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki arazide molozların arasına gizlediğini itiraf etti. Bingöl'ün cesedi, bulunduğu yerden çıkarıldı, Şentürk 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sanık Şentürk'ün Hekim Bingöl'ü boğazını kesip, 10 kez bıçakladığı adli tıp raporuyla tespit edildi. Sanık Ali Şentürk hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.

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''EŞİMİ ÖLDÜRMESEYDİ BEN CEZASINI BOŞANARAK VERİRDİM''

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Şentürk ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren, Hekim Bingöl'ün eşi Narin Bingöl, "Kendisi eşimi öldürmeyip bana durumu söyleseydi, ben cezasını boşanarak verirdim. Kendisi, mahkemede babasız büyüdüğünü söyledi. Benim oğlum da babasız kaldı. Birinin başka birini öldürmesi hiçbir şeyi çözmez" dedi.

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''BEN İŞİMDE GÜCÜMDE OLAN BİRİSİYDİM''

Mahkeme savcısının verdiği haksız tahrik indirimli mütalaaya karşı son savunmasını yapan tutuklu sanık Ali Şentürk ise, "Benim kendi yaşadıklarımı, ne kendi çocuklarımın ne de başkasının çocuğunun yaşamasını istemem. Ben maktulü öldürme kastıyla hareket etmedim. Eğer o bana bıçakla saldırmasaydı bunlar olmayacaktı. Ben işimde gücümde olan birisiydim. Bunları hak etmedim. Tüm bu yaşananlar için pişmanım. Keşke Hekim'in yanına gitmeseydim" diye konuştu.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü boğazını keserek öldürdükten sonra toprağa gömen Ali Şentürk'ü, 'kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleriyle 12 yıl hapse mahkum etti. Narin Bingöl, karara tepki gösterdi.

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*Öldürülen Hekim Bingöl

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(DHA)


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