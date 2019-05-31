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Eşiyle metrelerce yükseklikteki minarelerde tamir ve bakım yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Selma Yalçın (48), eşi Hasan Yalçın (69) ile birlikte, yerden metrelerce yükseklikte, minarelerin tamir ve bakımını yapıyor.

Eşiyle metrelerce yükseklikteki minarelerde tamir ve bakım yapıyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Selma Yalçın (48), eşi Hasan Yalçın (69) ile birlikte, yerden metrelerce yükseklikte, minarelerin tamir ve bakımını yapıyor.
Burhaniye'de yaşayan Selma ve Hasan Yalçın çifti, gelen talep üzerine yurdun değişik yerlerinde camilerin minarelerinin tamir, bakım ve boyasını yapıyor. 3 çocuk annesi Selma Yalçın, pek çok insanın çıkmaya dahi cesaret edemeyeceği yükseklikte, eşine yardım ediyor. Yalçın, tamir, ve boya badana yapıyor.
9 yıldır bu işi yaptığını belirten Selma Yalçın, "Eşime yardım ederken bu işi öğrendim. Tamir ve boya işlerini yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Kocam yaşından dolayı işi bıraksa da ben devam ettireceğim. Çünkü işimi seviyorum. Çalışmanın kadını, erkeği olmaz" dedi.
Minarelerde 56 yıldır çalıştığını anlatan Hasan Yalçın ise, "Eskiden, yeni minareler yapıyordum. Şimdi ise tamir ve boya işleri yapıyoruz. Eşim de 9 yıldan beri yardım ediyor. Ben yaşlandım artık. Ben işi bırakınca eşim devam ettirecek. Yörede bizim adımız minareciye çıktı. İşimizi seviyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Eşiyle metrelerce yükseklikteki minarelerde tamir ve bakım yapıyorEşiyle metrelerce yükseklikteki minarelerde tamir ve bakım yapıyorEşiyle metrelerce yükseklikteki minarelerde tamir ve bakım yapıyorEşiyle metrelerce yükseklikteki minarelerde tamir ve bakım yapıyor

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