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Eski ayakkabılarını yenilemenin kolay yolu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Ayakkabılarınızı düzenli olarak değiştirmek, ayak sağlığını korumak için oldukça önemlidir. Ancak çabuk yıpranan bir ayakkabınız varsa yenilemek için kolları sıvayabilirsiniz.

Ayakkabılarınızın hayatlarının sonuna yaklaşıyor olabileceğinin bir göstergesi, yeni oldukları zamanki kadar rahat ve destekleyici olmadıklarını hissetmenizdir. Genel bir kural olarak da, ayakkabılar çoğu insan için 8-12 ayda bir değiştirilmelidir.

Ancak belirtilen zamandan önce ayakkabılarınız yıprandıysa yenilemeyi düşünebilirsiniz. Bunun için sizin için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz.

AYAKKABININ ESKİDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Orta taban genellikle yıpranan ilk kısımdır. Zamanla, ayakkabınız yeniyken olduğu kadar yastıklama veya geri tepme sağlamaz. Ayakkabı altında "ölü" hissetmeye başlarsa, yeni ayakkabı zamanı gelmiş olabilir.

Orta tabanınızın köpük bölümündeki yatay veya çapraz kırışma bir başka aşınma işaretidir. Bu artık orijinal şekline geri dönemeyeceği anlamına gelebilir.

Dış tabanın aşınmış olup olmadığını görmek için ayakkabının alt kısmının ortasına ve ön ayağına bakın. Altındaki daha yumuşak köpüğün görünmesini sağlayacak kadar aşınmış kauçuk kısımları varsa, kesinlikle yeni ayakkabı zamanı gelmiştir.

Belirli bir çift ayakkabıda birdenbire küçük ama rahatsız edici rahatsızlıklar geliştirirseniz, vücudunuz size ağrı ve sızılarla sinyal verebilir.

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