Eski Bakan Karakuyu vefat etti

Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

TBMM'de Doğru Yol Partisi'nden 19'uncu, 20'inci ve 21'inci Dönem Kütahya Milletvekilliği ve bir süre de Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulunan 68 yaşındaki Karakuyu, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İki çocuk babası olan Karakuyu, yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verilecek.

