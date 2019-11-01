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Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

Vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Amiklioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, bazı milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Amiklioğlu'nun cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, İncek'teki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Çorum'da 1944 yılında doğan Amiklioğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Amiklioğlu, 1991-1995 yıllarında Çorum milletvekili olarak parlamentoya girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapan Amiklioğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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