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Eski belediye başkanına "terör propagandası"ndan tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingde gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, tutuklandı.

HDP İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sadak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Sadak ile birlikte gözaltına alınan iki şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

HDP'nin önceki gün Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak birer konuşma yapmış, mitingin ardından Sadak ve iki kişi, terör örgütü örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bu arada Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün düzenlenen operasyonda da söz konusu mitingde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişi daha yakalanmıştı.

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HDP mitingi Selim Sadak Siirt Şanlıurfa terör propagandası tutuklama

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