Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesi eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u sokak oratsında tabancayla bacağından vurarak yaralayan Burhan Ç., saldırıyı Bulut'un selamını almayıp, kendisine gülmesi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay önceki gün Derince Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta meydana geldi. Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alıdı.

KIZ ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ise kaçan saldırganın Burhan Ç. olduğunu belirledi. Saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

SELAMINI ALMADIĞI İÇİN VURMUŞ

Burhan Ç. polisteki ifadesinde Ali Haydar Bulut’a saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Eski başkan ile aralarında 2015 yılında işletmesinin ruhsatını iptal etmesi nedeniyle husumet oluştuğunu iddia eden Burhan Ç., olay günü tesadüfen gördüğü Bulut'u selamını almadığı ve kendisine gülmesi üzerine vurduğunu söyledi.