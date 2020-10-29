Eski Beyaz Saray çalışanı: Melania Trump bazen eşinden iğreniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski yardımcılarından oyuncu Omarosa Manigault Newman, Donald Trump ile First Lady Melania Trump’ın ilişkisi hakkında ses getiren iddialarda bulundu.

Lorraine adlı talk show programına katılan Newman, Beyaz Saray'ı anlatan 'Unhinged' (Kaçık) isimli kitabında yazdıkları hakkında konuştu.

'BAZEN BİRBİRLERİNDEN HOŞLANIYORLAR'

Çiftin 'tuhaf' bir evlilikleri olduğunu söyleyen Newman, "İnsanların evlilikleri hakkında yorumda bulunurken çok ihtiyatlı davranırım, çünkü içeride neler olduğunu bilemezsiniz. Ama ben bu çifti flört dönemlerinden bu yana tanıyorum. Son 17 yılda gözlemlediklerimi anlatsam afallarsınız" dedi.

Newman, "Onlar sadece bazen birbirlerinden hoşlanıyorlar. Melania Trump bazen eşinden iğreniyor" diye konuştu.

Bu sözlerinin ardından geçen hafta Melania Trump'ın eşinin elini tutmak istemeyerek itmesini hatırlatan Newman, bu görüntünün söylediklerinin bir kanıtı olduğunu öne sürdü.



