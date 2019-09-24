Eski cezaevi 'Cezaevi Müzesi'ne dönüştürüldü 

'KİTAP OKUMAZLARSA BÖYLE BİR CEZAEVİNE DÜŞME İHTİMALLERİ VAR'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, cezaevinin yıllarca eski Yeşilyurt'un cezaevi olarak kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz devraldığımız zaman burası harabe, izbe, her tarafı duvarla ve demirlerle kapatılmış bir şekilde duruyordu, özellikle uyuşturucu bağımlılarının yatağı konumundaydı. Çatısı tamamen çökmüştü. Burası bir anlamda suç işleme yeri gibiydi. Şehrimizin de merkezinde olan bir bölge. Biz burası Ceza Tevkif Evleri'nden talep ettik. Sağ olsun ilgili kurum da bizim bu talebimizi yerine getirdi. Biz de burayı projelendirdik, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla da projemizi paylaştık. Bakanlığımız da burada halkın özellikle kültürel anlamdaki ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar ve alanlar olursa destek verebilecekleriyle ilgili bize o zaman bir proje tavsiyesinde bulunmuşlardı. Biz de burada şu anda 130 kişinin oturabileceği bir mini konferans salonu, aynı zamanda meclis toplantılarımızı yaptığımız bir salon oluşturduk. Yaklaşık 600 metrekarelik bir alanda daha önce çok başarılı bir şekilde bölgemize kazandırmış olduğumuz Millet Kıraathanemiz vardı, burada da ikincisini hemşerilerimiz hizmetine sunmuş olduk. Burası bir cezaeviydi. Orta kısmı yıkılmıştı, üst kısmı ve alt idari kısmını da tamamen koruduk. Mevcut koğuşları içerisine balmumundan heykeller yaparak koruduk. Buranın tarihi bir takım objelerini de yine buraya uygun bir şekilde dizayn ettik. Eski bulabileceğimiz, bulduğumuz ve burada olup kullanabileceğimiz, burayı yansıtan ürünlerimizi de sergiye açık bir şekilde ayarladık. Burası şimdi koğuşların olduğu, tek kişilik hücrelerin olduğu, yine çoklu mahkûmların yıkandıkları, yemeklerini yaptıkları yerleri tamamen koruduk. Aynı zamanda volta attıkları açık avlu dediğimiz toplu koğuşun hemen yanında da o avluda da güneşlenme ve gezinti alanları bulunuyor. Bir de mahkûmların özellikle aileleriyle buluşma günlerinin yapıldığı açık görüş alanını da koruduk. Orada hem mahkûmları simgeleyen heykeller yaptık, hem de onların ziyarete gelen ailelerinin onlarla görüşebileceği şekilde burayı bir anlamda cezaeviyken, kültür merkezine dönüştürdük. Biz burada şu temayı işliyoruz; burada eğer insanlarımız okumazlarsa, millet kıraathanemizden faydalanmazlarsa, gençlerimiz çalışmazlarsa, suç işleme oranları haliyle yükselecek, suç işleyince de gidecekleri yer belli, kalacakları yer belli, şartları belli, ortamı belli. Işığı olmayan küçük bir havalandırması olan tek başına ve belki istediği gibi uzanamayacak pozisyonda bir yere düşme ihtimalleri var ama hemen kültür merkezinin içerisindeki Millet Kıraathanesi'nden istifade ederlerse, yararlanırlarsa, oradaki kitaplardan okurlarsa, o kitaplardaki bilgilerden edinirlerse cezaevine girmeleri de gerekmeyecek. Kendi kendilerine bir faydaları olacak. Aynı zamanda bulundukları topluma faydaları ve yararları olacak. O dönem burada yatan kişilerle de tanıştım."

Çeşitli maket ve heykellerle cezaevi yaşamını anlatan müzeye ise vatandaşlar ise ilgi gösteriyor.

