Eski defterler açılıyor... Astrolog Merve Rençber’den 29 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 29 Aralık 2020 Salı günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. 17 Aralık'ta kova burcuna geçen Satürn, 2023 yılına kadar kova burcunda kalacak ve tüm burçları etkilemeye devam edecek.
29 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Salı burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 29 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün günün ilk yarısında gecikme ve aksaklıklarınız olabilir. Zihin daha dağınık olabilir, hızlı kararlar alabilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra duygusal ve zihinsel tarafta netleşebilirsiniz.
Bugün günün ilk yarısında gereksiz harcamalara dikkat. Kaybettiğiniz bir parayı bulabilir veya dikkatsizlikle bir paranızı kaybedebilirsiniz. Günün ikinci yarısında duygu odaklı düşünmeye başlayacaksınız. Dürtüsel tavırlardan kaçının.
Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, günün ilk yarısında hızlı fikir değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise maddi konular, istek ve hedefleriniz önem kazanacak, öne çıkacak.
Bugün günün ilk yarısında dikkatsizlik ve dağınıklıklar olabilir. Bugün ve yarın uyku düzeniniz değişebilir. Günün ikinci yarısında daha net tavırlar içinde olacak, rahatlamaya başlayacaksınız. İlişkilerde eski bir durum kapanabilir.
Bugün şartları ve koşullara uyum sağlamak, dış koşullara göre hareket etmek daha önemli olacak. Gün içinde bir durumdan vazgeçebilir, bir konuyu zamana bırakabilirsiniz. İç dünyanızı beslemeniz daha önemli.
Bugün günün ilk yarısında hızlı değişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra netleşen ve sonuçlanan durumlar oluşacaktır. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde bir konu kapanışa gidebilir. Eski dostlarla iletişimde olabilirsiniz.
Bugün geleceğinizle ilgili konulara daha fazla odaklanabilir, uzun vadeli düşünüp uzun vadeli adımlar atmak isteyebilirsiniz. İş ve eğitim konuları ön planda olabilir. Aile ilişkilerinde dengeyi korumakta ve aşırı duygusal tepkilerden kaçınmakta fayda var.
Bugün günün ilk yarısında huzursuzluk ve karamsarlık gibi negatif enerjilere dikkat etmenizde fayda var. Sıkışmışlık ve kısıtlanmışlık hissi olabilir. Fakat günün ilerleyen saatleriyle beklediğiniz haber gelebilir. İlahi bir destek görebilir, bir netleşme ile rahatlayabilirsiniz.
Bugün günün ilk yarısında iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde iletişim eksikliği, kopukluk ve yüzeysellik gibi durumlar ortaya çıkabilir. Günün ikinci yarısından itibarense bazı ilişkilerde yüzleşme, açık konuşmalar gündeme gelebilir. Finansal konularda kıtlık bilinci çalıştırmamaya dikkat edin.
Bugün günün ilk yarısında yarım kalan işlerinizi halledebilir, birden fazla işe yetişmeye çalışabilirsiniz. Günün ilerleyen saatleriyle ilişkiler, ortaklık ve partnerlikler gündeme gelecek. Geçmişin enerjisi öne çıkabilir. Özlem, karamsarlık veya hassasiyetler artabilir. İlişkilerde şartları zorlamamakta fayda var.
Bugün kendi hedeflerinize ve kendi planlarınıza odaklanma zamanı. Sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, emek vermekten geri durmamalısınız. Faydasız alışkanlıkları, faydasız konuları bırakma zamanı.
Bugün aile ilişkileri, aşk ve arkadaşlık ilişkileri öne çıkabilir. İlişkilerden yana duygusal beklentileriniz artabilir. Değersizlik ve başarısızlık inancından kaçınmalı, kendinizi takdir etmeye odaklanmalısınız. Çocuklarla ilişkiler ruhsal bir iyileşme getirebilir.
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