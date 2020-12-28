28 Aralık 2020- 3 Ocak 2021 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek?

Geçtiğimiz 14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 28 Aralık 2020- 3 Ocak 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 28 Aralık 2020- 3 Ocak 2021 haftalık burç yorumları... 28 ARALIK 2020- 3 OCAK 2021 2020 HAFTASI BURÇ YORUMLARI Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 28 Aralık haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta belirsiz veya ikilemde kalan konularınız kapanıyor. Kadersel bitiş ve başlangıçlar yaşayacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Atacağınız adımların, sarf edeceğiniz sözlerin ve göstereceğiniz tavırların kalıcı etkileri olacağı, önemli bir haftadasınız. Aile ilişkileri, aile büyükleri, patronlar bu hafta gündeminizde öne çıkabilir. Süregelen duygusal ilişkilerde karşınızdaki kişilerden teklifler alabilirsiniz. İlişkilerin resmileştirilmesi, aileler ve akrabaların bir araya gelmesi haftanın potansiyelleri arasında. Bazı Koçlar ise bu hafta kadersel tanışmalar yaşayabilir. Özellikle Salı-Perşembe aralığı sizler için oldukça önemli. İlahi adalet, süregelen yasal süreçlerde adaletin tecelli etmesi, maddi veya manevi kalpten bir dileğinizin gerçekleşmesi adına oldukça destekleyici bir gökyüzü hakim. Geçmişte bitmiş fakat henüz sayfanın kapanmadığı ilişkilerden geri dönüşler olabilir. İş hayatında ise kazanç getirecek bir anlaşma imzalayabilir, eğitim hayatınız içinse harcama yapabilirsiniz.

Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşamınızda köklü değişimler içerisinde olabilirsiniz. Uzun süreli yalnızlığınız son bulabilir, güçlü bir çekim duyacağınız kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Kadersel bir tanışma, karşılaşma yaşayabilirsiniz. Hafta boyunca enerjiniz, auranız çok daha güçlü olacak. Bu potansiyeli, pozitif enerjiler ve iyi niyetler içinde kalarak kullanmalı zamanı. İnsanların, ortamların dağınık ve negatif enerjilerine kapılmamaya, enerji alanınızı korumaya gayret etmelisiniz. Parayı kendinize çekeceğiniz hafta içerisinde, sürpriz hediyeler alabilir, dışardan gelen paralar konusunda daha şanslı olabilirsiniz. Kararlılık ve iradenin artacağı hafta içerisinde, özellikle Dolunayın etkileriyle ani kararlara gidebilirsiniz. Araçlar, teknolojik aletlerle ilgili alım-satım ve harcama konuları gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizde ise eski bir arkadaşınızla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Estetik müdahele ve operasyonlar gündeme gelebilir. Her türlü estetik operasyonda abartılara ve yanılgılara kaçmaya karşı dikkat. İlişkilerde ben-sen dengesini koruma zamanı.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta ilişkilerinizde uzun vadeli değişimler yaşanıyor. Hafta içerisinde tanışacağınız, hayatınıza giren kişiler yaşam yolunuz ve kişisel gelişiminiz içinde oldukça önemli kişiler olabilir. Sizi büyütüp olgunlaştırabilir. Finansal konularda ortaklıklar, ortak çalışmalar ve ortak yatırımlar gündeme gelebilir. İş veya özel hayatınızda fark etmeksizin karşınızdaki kişiler kendi istek ve beklentilerinin karşılanmasına önem verebilir, maddi konularda aktif bir uğraş ve çaba içerisine girebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek Dolunayın etkileriyle yaşamda ne istediğinize karar verip, bir iç karmaşanızdan kurtulabilirsiniz. Süregelen ilişkilerin ise geleceğine dair tasarılar, planlar gündeme gelebilir. Partneriniz, ilişkinizin geleceğini düşünerek kararlar alabilir. Bazı İkizler burçları için ise geçmiş ilişkiler, geçmişten gelen partnerler gündeme gelebilir. Hafta bitimine doğru iş ve özel hayatınızdaki insanlardan kimin size fayda sağladığını, destek olduğunu görecek, kimin dürüstlük ve samimiyetten uzak olduğunu daha net anlayacaksınız.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta geçmişin enerjisini daha yoğun hissedebilirsiniz. Eski anılar, eski hatıralar canlanabilir. Bugününü yönetirken geçmişteki deneyim ve bilgi birikimlerinizden faydalanabilirsiniz. İş hayatında uzun süredir emek verdiğiniz alanın sonucunu görebilir, iş hayatında eski bir süreç kapanabilir, yeni bir sürece geçebilirsiniz. İş değişiklikleri olabileceği gibi görev değişimleri de gündeme gelebilir. Geçmişte mesaleşmeye gittiğiniz bazı kişilerle bu hafta barışma & uzlaşma gibi durumlar olabilir. Hafta boyu geleceğe dair umutlarınızı korumaya gayret etmelisiniz. Ruhsal gerilimler bedensel rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Eğitim süreçlerinde ise var olan süreç kapanıyor. Bir eğitim alıyorsanız bu eğitimin sonuna gelebilir, farklı bir noktaya çıkabilir veya yepyeni bir eğitim, kurs planı içinde olabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili daha titiz ve temkinli olmanızda fayda var. Ev içinde değişiklikler, eviniz ve aileniz için harcamalar gündeminizde olabilir. Finansal bir güçlenme için bolluk bilinci içinde olmalısınız.

Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta geçmiş aşklar, geçmişteki partnerler kapınızı çalabilir. Dolunayın etkileriyle geçmişteki keyifli anlarınıza özlem duyabilir, bilindik ve alışıldık kişilerin, ilişkilerin daha cazip geldiğini hissedebilirsiniz. Tutkular ve arzuların yükseleceği, hafta boyunca çoğu duyguyu daha yoğun ve güçlü yaşayacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bu sebeple dramatik durumlara çekilmekten, kendi sınırlarınızı kaybetmekten kaçınmalı; ilişkilerde doğru dengeler içinde olmaya gayret etmelisiniz. Bazı Aslanlar bu hafta kadersel tanışmalar yaşayabilir. Sosyal çevrenizden, sosyal medyadan yeni kişilerle tanışabilir, bu kişilere güçlü bir merak ve ilgi duyabilirsiniz. Bu hafta hobilerinize yönelmek, yeteneklerinizi keşfetmek ve geliştirmek güçlü bir motivasyon ve mutluluk getirebilir. Kendi sınırlarınızı aşma zamanı. Bir önyargınızdan kurtulabilir, bir cesaret sergileyebilir, normalinizin ve konfor alanınızın dışına çıkarak gelişimi başlatabilirsiniz. Bazıları için ilişkilerde seçim ve karar zamanı olacaktır.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta ilişkilerde yoğun duygular ve hassasiyetler hakim olabilir. Anlaşılmak, değer görmek ve anlamlı ilişkiler içinde bulunmak daha önemli bir hale gelebilir. Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz ilişkiler ve ortamlarda ise yalnızlık hissi çalışabilir. Dolunay'ın ve gezegen hareketlerinin etkileriyle özellikle hafta ortasında beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz tavırlar görebilirsiniz. Bu iyi veya kötü etkilerle karşınıza gelebilir. Fakat özünde ve günün sonunda sizin farkındalığınızı arttıracak, karşınızdaki kişileri daha iyi tanımanızı sağlayacak etkilerdir. Bu etkilerle beklemediğiniz kişilerden önemli fedakarlıklar ve yardımlar da görebilirsiniz. Taşınma, yer değişikliği, ev içinde düzen değişiklikleri gündeme gelebilir. Uzun vadeli planlar, uzun vadeli yatırımlar gündeminizde olabilir. Çocuklarınız için birikim ve harcamalarla ilgilenebilirsiniz. İş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde orta yolu bulma taraftarı olmalı, adım atmaktan çekinmemelisiniz. TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta duygusal gel gitler yaşayabilir, yaşamınızla ilgili bir ikilem içinde olabilirsiniz. Eğitim hayatına dair yenilikler içinde olabilir, hobiniz üzerine eğilebilir, kurslara katılabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ilişkilerde daha hassas davranmakta, empati ve anlayış geliştirmekte fayda var. Eski dostlarınızla hafta ortasında bir araya gelebilir, barışmalar içinde olabilirsiniz. Bu hafta anda kalmaktan ziyade geçmiş ve geleceğe odaklanıyor, geleceği ise geçmiş deneyimlerinize göre planlıyor olacaksınız.

Bu hafta kibir, alınganlık ve abartılı düşüncelere karşı dikkat etmeli, bu tuzaklara düşmemeye gayret etmelisiniz. Beden sağlığını destekleme zamanı. İş hayatındaki yorucu tempo bu hafta azalabilir. Zorlu bir görevi tamamlayarak haftanın ikinci yarısında rahatlamaya ve hafiflemeye odaklanabilirsiniz. Bu hafta karma ve ilahi adalet yaşamında çok güçlü çalışacak. Geçmişte ektiklerinizin sonuçları önünüze gelecek. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizdeki dengeler değişebilir. Aylık kazancınızda değişime dair kararlar, netleşmeler olabilir. AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta kendi duygularınız, kendi istekleriniz ile karşınızdakinin talep ve beklentileri arasında doğru bir denge kurmanız daha önemli olacak. Hafta içerisinde zaman zaman fazlaca kibir ve bencillik içinde olabilirken zaman zaman fazla verici olabilirsiniz. Dolunayın etkileriyle yaşamın dualite prensibini daha iyi anlayacak, her iki tarafın da gerekli olduğunu göreceksiniz. Harcamalar, paranın size tekrar gelmesini ve yeni kazançları sağlayabilir. Fakat parayı yönetme konusunda bu hafta uzun vadeli düşünmeli ve risklere dikkat etmelisiniz. Zira gereksiz harcamalar, abartılı riskler içeren yatırımlar gündeme gelebilir. İlişkilerinizde ise bir yanılgıdan uyanabilir, süregelen bir duygunuzdan uzaklaşabilirsiniz. Bazıları ise karşısındaki kişiyi aşırı yüceltme ve gözünde büyütme hali içinde olabilir. Bu hafta pek çok kararınızın, düşüncenizin duygu merkezli olduğunu bilmeli, bu sebeple daha kontrollü olmalısınız. Manipülatif tavırlardan, negatif karmalar yaratacak durumlardan mutlaka kaçınmalısınız.

YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşamınızda kadersel olaylar, deneyimler gündeme gelebilir. Yarattığınız karmaların, ektiklerinizin sonuçlarını yaşam size getiriyor olacak. Doğru yolda ilerlediğiniz konu ve alanlarda sistem ödüller ve destekler getirirken, hatalı olduğunuz ve ilerleme sağlayamadığınız noktada ise yaşam, zorlayıcı bir durum, bir tıkanıklık ve dağınıklık halini getirebilir. Bu sebeple hafta boyu yaşamınızı, deneyimlerinizi takip edin. Haziran ve Aralık aylarında gündeme gelmiş durumlarınızla ilgili bu hafta yeni bir süreç, yeni bir evre söz konusu olabilir. Süregelen gel gitli bir konu ise netleşmeye gidebilir. Finansal konularda başarılı olmak daha güçlü, özgüvenli ve başarılı hissetmenizi sağlarken, maddi konular motivasyonunuzu daha sık etkileyebilir. Hafta sonu şans ve fırsatlar önünüze gelebilir. Ani, radikal kararlar alabilir, iş hayatında yeni bir sürece gidebilirsiniz. İstifa, iş değişikliği veya görev değişimi gibi radikal bir değişim gündeme gelebilir. OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Güneş ve Merkür gezegeni sizin burcunuza geçiyor. Haftanın ilk gününden itibaren yeni ve hareketli bir süreç içerisine giriyorsunuz. Taşınma, düzen değişikliği, ev arkadaşları ve aile ile ilişkilerde fikir ayrılıkları ve zıtlaşmalar gündeme gelebilir. Hafta boyunca bireyselliğinizi korumanız, özgür iradenizi çalıştırmanız, pasif enerjilerden çıkmanız önemli olacak. Zira haftanın şans ve fırsatları özgüven, cesaret ve pozitif enerjiden geliyor olacak.