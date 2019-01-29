Eski efsaneleri unutun! İşte yeni yapılan araştırmalara göre ilişkiler ve aşk hakkında şaşırtıcı gerçekler

HER ŞEY İLK ÖPÜCÜĞE BAĞLI Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, ilk öpücüğün, potansiyel bir erkeğin veya kadının uygunluğunu değerlendirmek için kullanılabileceğini ortaya koydu. Kural olarak, uzun süreli ilişkilerde (özellikle kadınlar için) öpücüklerin gerçekten önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuçlara göre ilk öpücüğün uyarılma seviyesini yükselttiği yönündeki iddialar doğru değil. 25 YILDAN FAZLA BİRLİKTE OLAN ÇİFTLERİN YÜZÜ BİRBİRİNE BENZİYOR Michigan Üniversitesi'nden bilim adamları, eşlerin fiziksel görünümündeki yakınsama üzerine çalıştılar. Sonuçlara göre, birlikte 25 yıl geçiren kişilerin belirgin bir biçimde birbirlerine benzedikleri ortaya çıktı. Benzerlikteki artış ise evlilikteki mutlulukla ilişkiliydi. Aralarındaki paylaşım ve sevginin boyutu arttıkça bu benzerlikler kalıcı hale geliyor. Yapılan araştırmalar, yüz çizgileri birbirine benzeyen çiftlerin boşanma riskinin diğer çiftlere göre çok daha az olduğunu ortaya koymuş. Yani ilişkide birbirinize ne kadar çok benzerseniz, mutlu bir evliliğe sahip olma ihtimaliniz o kadar yüksek.

İLK CİNSEL DENEYİM YAŞI GELECEKTEKİ ROMANTİK SONUÇLARI BELİRLER Austin Teksas Üniversitesi'nden bilim adamları, 19 yaşından sonra ilk cinsel deneyimlerine sahip olanların yetişkinlikte daha mutlu romantik ilişkilere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna vardılar. Dahası, erken evlenme olasılıkları yoktur ve genel olarak konuşursak yaşamları boyunca daha az cinsel partnerleri olur. Cinsel deneyimin yaşı arttıkça uzun süreli ilişkilerdeki güvenilirlik de artıyor. ROMANTİK FİLMLER ÇİFTLERİN EVLİLİKLERİNİN KURTULMASINDA ETKİLİ ROL OYNUYOR 3 yıllık bir çalışmaya göre eşler romantik bir film izliyorsa boşanma riskleri azalıyor. Bu filmleri izledikten sonra, partnerler birbirleriyle etkileşime girerken doğru ve yanlış ne yaptıklarını daha iyi anlıyor. Dolayısıyla daha az çatışma ve yanlış anlaşılma yaşanıyor. SEVDİĞİNİZİN FOTOĞRAFINA BAKMAK ACIYI AZALTIYOR Yeni bir çalışma, sevgilinizin bir fotoğrafına bakmanın ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Sevilen birinin elini tutmak veya ona dokunmakta aynı etkiyi veriyor. Yapılan çalışmada 6 aylık sağlıklı olan çiftler yer aldı. Deney sırasında çiftler eşinin, yabancıların ve bir sandalyenin fotoğrafına bakarak acı seviyelerini belirttiler. Eşlerinin fotoğraflarına bakan çiftlerin acıya daha katlanır oldukları gözlemlendi. Sosyal desteğin bir eylemle veya kelimelerin yardımı ile ifade edilmesi gerektiğini sık sık düşünürüz. Ancak deneye göre bir fotoğrafın bile büyük bir etkisi olabileceğini gösteriyor.