HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltında

Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 09:29 | Son Güncelleme

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı.Hakkında FETÖ üyesi olma suçundan dava açılan ve İzmir 20.

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı.
Hakkında FETÖ üyesi olma suçundan dava açılan ve İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, tekrar gözaltına alındı. Öztürk’ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi.
Öztürk, gece saatlerinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
Şoke eden Ali Kırca öldü iddiasıŞoke eden Ali Kırca öldü iddiası
En Çok Okunan Haberler
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
Diğer Haberler
Ellerine dezenfektan döküp, atıkları yakmaya çalışınca alev alev yandı
Ellerine dezenfektan döküp, atıkları yakmaya çalışınca alev alev yandı
Abdurrahim Albayrak'ın annesinin yaşadığı binaya tanker çarptı
Albayrak ailesi korku dolu anlar yaşadı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (13 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Ceren Özdemir'in hayatı kitap oldu: Ölümünü rüyasında gördü
Ceren Özdemir'in hayatı kitap oldu: Ölümünü rüyasında gördü
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti: Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklamışlar
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.