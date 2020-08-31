Eski erkek arkadaşının ölümle tehdit ettiği kadın isyan etti! 'Artık yeter'

4 çocuk annesi B.B., 2007 yılında eşinden ayrıldı. 8 yıl önce de A.Ş.A. ile tanıştı. İddiasına göre, birlikte olmaya başladığı evli ve 3 çocuk babası A.Ş.A.'den şiddet görmeye başladı. Ayrılmak istediği mobilya boyacısı A.Ş.A. ile tehditleri nedeniyle birlikteliğini sürdürdü. Son çare olarak da adresini değiştirdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunarak, A.Ş.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran B.B., "Beni yıllarca hep ölümle, çocuklarımla tehdit etti. Daha önce evimizi pompalı tüfekle bastı. Defalarca şikayetçi oldum ama sadece uzaklaştırma ve koruma kararı verildi" dedi.

'ÇOCUKLARIMI VE BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR'

A.Ş.A.'nın, Ankara ile şehir dışında adresleri olduğunu, kendisini rahat bırakmadığını öne süren B.B., "Sürekli adres değiştirmek zorunda kalıyorum. Hafta sonuna kadar adresime ulaşacağını, çocuklarımı ve beni öldüreceğini söylüyor. Sürekli tehdit mesajları gönderiyor. Bu kişi kız kardeşimi de kaçırdı, eniştemi de tehdit etti. Kurtulmak istiyorum artık. Benim çocuklarım öldükten sonra mı bana el uzatacaklar. Bu hafta sonu hepimizi öldüreceğini söylüyor. Biri bize artık bir el uzatsın. Ben kendimden korkmuyorum, beni öldürsün ama benim çocuklarım var. Kızımın kapısına geldi, evini bastı. Artık yeter. Çocuklarım kurtulsun" diye konuştu.