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Eski eş dehşeti! Barışma teklifini reddedince sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

19.05.2024 09:55
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Sevda Ç. (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Sezgin A. tarafından barışma teklifini reddettiği için sokak ortasında bacağından bıçaklandı. Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sezgin A.'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Eski eş dehşeti! Barışma teklifini reddedince sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Dehşete düşüren olay, saat 01.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde meydana geldi. 1 yıl önce şiddetli geçimsiz nedeniyle ayrıldığı eski eşi Sevda Ç.’nin oturduğu apartmanın önüne gelen Sezgin A., burada beklemeye başladı. Bir süre sonra apartman önüne gelen Sevda Ç.’nin karşısına çıkan Sezgin A., eski eşine barışma teklifinde bulundu. İkili arasında çıkan tartışmada Sezgin A., eski eşi Sevda Ç.'yi bacağından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

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Kanlar içinde yığılan Sevda Ç.’nin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevda Ç., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sezgin A.'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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