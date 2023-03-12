Eski eşi ile annesini sokak ortasında vurdu! Anne-kız yaşam savaşı veriyor

Olay, saat 19.45 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 sokakta meydana geldi. D. Y. sokakta karşılaştığı eski eşi S. G. ve annesi A. G. ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında D. G. eski eşini karnından, eski kayınvalidesini ise başından tabancayla vurdu.

Anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken D.Y. olay yerinden otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan anne A. G. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kızı S. G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheli D. Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)