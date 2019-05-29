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Eski eşine çocuğunun gözü önünde uçan tekmeyle saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Antalya’da bir şahıs, boşandığı eşine çocuğunun gözü önünde uçan tekme attı.

Eski eşine çocuğunun gözü önünde uçan tekmeyle saldırdı

Antalya’da bir şahıs, boşandığı eşine çocuğunun gözü önünde uçan tekme attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Döşemealtı ilçesinde bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. S.G., boşandığı eşi T.G.’yi çocuğunun gözü önünde uçan tekme attı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken T.G.’nin tekmenin şiddetiyle önce araba üstüne ardından da yere yığıldı görüldü.

“Üstüme yürüdü ve şiddetli bir şekilde tekme attı”
Şikayetçi olan T.G. ifadesinde, eski eşi S.G.’nin 10 yaşındaki oğlunu, kendisinden şikayetçi olması için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdüğünü söyledi. Polisin kendisini arayarak durumu haber verdiğini ifade eden T.G., ifadesine şöyle devam etti:
“Oğlumu polis bana teslim etti. Binadan çıktık ve bina bahçe kapısı önünde eski eşim oğlumu götürmek istediğini söyledi ve bende buna müsaade etmedim. Çocuk Şube Grup Amiri ve avukatının yanında bana, ‘seni öldürürüm, seni temizlerim’ şeklinde tehdit ederek, bir eliyle ‘boğazını keserim’ diyerek işaret etti. Oğlumu almaktan vazgeçmeyeceğimi anlayınca ‘seni öldüreceğim, senin yanına gideceğine Çocuk Esirgeme Kurumu’na götürün’ diye bağırdı. Üstüme yürüdü ve şiddetli bir şekilde tekme attı. Ben orada bulunan arabanın üzerine düştüm ve sonra yere yığıldım. Şiddetle arabaya çarptığım için belim ve elim ağrıyor” dedi.
Yere düştükten sonra ‘Biri bir şey yapsın. Ne olur biri beni kurtarsın’ diyerek yardım istediğini kaydeden T.G., “O sırada S.G. bana bağırmaya devam ediyordu. Ancak olayın şokuyla ne dediğini hatırlayamıyorum. Sonra polisler yanımıza geldi. Beni ve çocuğu içeriye aldılar. S.G.’yi ise tuttular. O bana vururken polisler ona engel olmaya çalıştılar” diye konuştu. S.G.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Eski eşine çocuğunun gözü önünde uçan tekmeyle saldırdı

Eski eşine çocuğunun gözü önünde uçan tekmeyle saldırdı

Eski eşine çocuğunun gözü önünde uçan tekmeyle saldırdı

Eski eşine çocuğunun gözü önünde uçan tekmeyle saldırdı

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