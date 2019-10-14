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Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 20:12 | Son Güncelleme

KADINLAR AYŞE İÇİN EYLEM YAPARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ Eskişehir'de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede yaşam savaşı veren 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan için bir araya gelip eylem yaptı.

Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)

KADINLAR AYŞE İÇİN EYLEM YAPARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ
Eskişehir'de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede yaşam savaşı veren 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan için bir araya gelip eylem yaptı. Trafiğe kapalı olan İsmet İnönü-1 Caddesi'nde toplanan kadınlar, 'Diren Ayşe', 'Yaşamak ve yaşatmak için şiddete sessiz kalmayacağız' pankartı açarak sloganlar attı.
'ELLERİNİ VE KOLLARINI KIPIRDATTI'
Eskişehir Barosu avukatlarından Heval Yıldız Karasu, soruşturma aşamasını ve Ayşe'nin sağlık durumunu sürekli olarak takip ettiklerini belirtip, "Ayşe saldırıya uğradıktan sonra durumu ağırdı ve 6 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyata beyin cerrahı ve plastik cerrahlar katıldı. Çok zor bir ameliyattı, çünkü bilindiği gibi kafasından darbe almıştı. Kafasında kırıklar, kolunda, yüzünde derin kesikler vardı. Bu yüzden ameliyatı çok uzun sürdü. Ayşe direndi, ellerini ve kollarını kıpırdatarak bize hayata tutunmak istediğini gösterdi. Biz bu yüzden Diren Ayşe' demeye devam ediyoruz" dedi.
BABA SERDAR ARSLAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kadınların protesto eyleminde Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar, ağabeyi Timuçin Arslan da yer aldı. Baba Arslan, gözyaşlarına boğularak, "Analara, babalara sesleniyorum kaç tane Ayşe ölecek? Kaç tane Tuba ölecek, kaç tane Fatma ölecek? Bu millete ne oluyor? Daha kaç tane yuva yıkılacak? Benim çektiğimi Allah kimseye çektirmesin" diye konuştu. Serdar Arslan'ın konuşması sırasında eyleme katılan kadınlar da gözyaşlarına hakim olamadı.

FOTOĞRAFLI

Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)

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