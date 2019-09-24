HABER

Eski eşini bıçakla yaralayan kişiye müebbet hapis talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:02 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davada iddia makamı, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle müebbet hapis cezası istedi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde eski karısını bıçakla yaralayan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Habip Kaya, eski eşi Ayşe Kaya, tanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Habip Kaya, savunmasında, eski eşini öldürmek gibi bir niyeti olmadığını belirterek, "Öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa gerçekleştirirdim." dedi.

Sanık avukatı esas hakkında savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Ayşe Kaya ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Seda Banu Akyüz de davanın geldiği aşamada sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Buca Adatepe Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında 23 Mart'ta meydana gelen olayda Habip Kaya, yaklaşık 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralamış, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
TBB Başkanı Feyzioğlu Vali Atik’i ziyaret ettiTBB Başkanı Feyzioğlu Vali Atik’i ziyaret etti
Ankara temalı fotoğraf yarışma sergisiAnkara temalı fotoğraf yarışma sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Habip Kaya izmir

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Diyarbakır Anneleri'nin eyleminde son durum! Haberi HDP il başkanlığı önünde aldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Sınav sorularının sızdırılması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Sınav sorularının sızdırılması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Eski hakim Mendres Yılmaz'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

Eski hakime FETÖ'den hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.