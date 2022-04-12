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  4. Eski eşini öldürüp, tandırda yakmıştı! Mahkeme kararını açıkladı

Eski eşini öldürüp, tandırda yakmıştı! Mahkeme kararını açıkladı

12.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşini öldürdükten sonra, tandırda yakan 42 yaşındaki Emel Gür'ün cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, Emel Gür'ü kasten 'adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, 'iyi hal' indirimi de uygulamadı.

Eski eşini öldürüp, tandırda yakmıştı! Mahkeme kararını açıkladı

Isparta'da yaşanan olay herkesin kanını dondurmuştu. 23 Ekim 2020'de, Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü ardından cesedini tandırda yaktı.

TANDIRDA YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması ile köye gelince ortaya çıktı. İhbarla köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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SAVCI ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Mart'ta görülen ikinci duruşmada mütalaasını veren savcı, Emel Gür'ün 'kasten öldürme' suçunu işlediği ile ilgili yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık için ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı, çiftin tutuksuz yargılanan oğulları Ö.Y.'nin (17) de cinayete iştirak ettiği ile ilgili bir delil olmadığını fakat olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Dava dosyasındaki eksikler nedeniyle ertelenen duruşma, son olarak 8 Nisan'da görüldü.

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"BEN ÖLÜNCE SENDEN BİLECEKLER"

Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emel Gür, tutuksuz yargılanan oğlu Ö.Y., sanık avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Gür, Yılmaz'ın olay gecesi "İntihar edeceğim" sözlerinin ardından evdeki tüfeğin namlusunu kendisine doğrultup "Tetiği sen çek. Ölünce senden bilecekler. Hadi bas tetiğe" dediğini söyledi. Gür, daha sonra da Yılmaz'ın tetiğe elini koydurup, tetiğin düşmesine ve tüfeğin patlamasına neden olduğunu anlattı. Gür, cesedi korktuğu için yok etmek isteğiyle tandırda yaktığını belirtti. Aynı davada 'suç delillerini yok etmeye yardımcı olmak' suçundan tutuksuz yargılanan çiftin çocukları Ö.Y. de annesine yardım etmediğini belirterek beraatini istedi.

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MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, Emel Gür'ü kasten 'adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, 'iyi hal' indirimi de uygulamadı. Tutuksuz yargılanan sanık Ö.Y.'ye ise 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Isparta
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