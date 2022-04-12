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İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı! Yarı çıplak halde bulundu, iğrenç iddialar...

12.04.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te Rus bir kadın turiste cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası gündem oldu. Surların bulunduğu bölgedeki bir parkta, yarı çıplak halde bulunan Rus kadın, cinsel saldırıya uğradığını söyleyince polisler harekete geçti. Bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı! Yarı çıplak halde bulundu, iğrenç iddialar...

İstanbul'da önceki gece bir parkta yarı çıplak halde bulunan Rus turist, cinsel tacize uğradığını iddia etti. Fatih ilçesinde surların bulunduğu bölgede hareketsiz biçimde yerde yatarken bulunan Rus kadın, ekipleri harekete geçirdi.

RUS TURİSTE CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Olay yerine gelen ekipler, Rus kadını hemen karakola götürürken, kadında herhangi bir darp izine ulaşılmadı.

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10 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Show Haber'de yer alan habere göre; 10 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirten Rus turist güney kıyılarını gezdikten sonra İstanbul'a gelmişti.

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ÇANTASI DA OLAY YERİNDE BULUNDU

Rus turist Fatih'te cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Kadının çantası da olay yerinde bulundu.

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Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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