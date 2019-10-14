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Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, boşandığı eşini satırla ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de, boşandığı eşini satırla ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyeye tekerli sandalye ile giriş yaptı.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir’de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay (52) ile Ayşe Tuba Arslan (45), yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Bir anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Arslan, geçtiğimiz Cuma günü akşamüstü sıralarında işten çıkarak, minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı’na geldi. Burada minibüsten inen eski eşini bir süre takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan, aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Talihsiz kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu esnada olaya tanıklı eden bazı mahalleli Özalpay’a saldırdı ve kaçmasını engelledi. Başından yaralanan Özalpay ise yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altında bulunan Yalçın Özalpay, buradaki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerince, ifadesi alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, bugün tekerlekli sandalye ile polis ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede

Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede
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