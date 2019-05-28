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Eski eşini silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Eski eşini silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişi, eski eşini silahla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, H.Ö. (37) kiraladığı otomobil ile Doğukent Mahallesi Bahaeddin Öğel Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan ve 2 yıl önce boşandığı eski eşi Çınar K'yi (29) görmeye gitti.

Bir süre otomobilde bekleyen H.Ö, eski eşinin evden çıktığını görmesi üzerine yanına giderek konuşmak için arabaya bindirmek istedi.

Eski eşinin araca binmek istememesi üzerine yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu H.Ö, silahla eski eşine 2 kez ateş ettikten sonra göğsüne doğrulttuğu silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Elazığ eski çift silahlı yaralama

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