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Eski eşinin de içinde bulunduğu araca kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 04:14 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı.

Eski eşinin de içinde bulunduğu araca kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan biri kadın 2 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı silahla olay yerinde intihar etti. Hastaneye kaldırılan biri kadın 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isminin S.E. olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı 01 YU 330 plakalı otomobil ile Topçu Sokağa gelerek bir hafta önce boşandığı eski eşi Ö. E.'nin de içinde bulunduğu, İ. Ş.'ye ait 34 AGL 137 plakalı aracın önünü kesti. Bu sırada İ.Ş geri geri kaçmak isterken park halinde duran başka bir araca çarparak durdu. Bu sırada araçtan inen eski koca S. E. ise eski eşi Ö.E.'ye ve yanında bulunan ve doktor olduğu öğrenilen İ.Ş.'ye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan eski eş Ö. E. ile beraberindeki İ.Ş. isimli kişi ağır yaralanırken, saldırıyı düzenleyen S. E. de aynı silahla intihar etti. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan Ö.E. ile İ.Ş.'ye ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Sağlık ekipleri saldırıyı düzenleyen S.E'nin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Saldırı sonrası hastanelere kaldırılan eski eş Ö.E. ile beraberinde bulunan İ.Ş.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak sokak başlarına emniyet şeridi çekti. Polis ekipleri olay yerinde bulunan her iki araçta ve çevrede detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken, etrafta da güvenlik kamera çalışması yaptı. Olay yerinde bulunan her iki otomobil de çekici ile otoparka çekildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından düzenlediği saldırı sonrası intihar ederek hayatına son veren S.E'nin cansız bedeni ise cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Eski eşinin de içinde bulunduğu araca kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü

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