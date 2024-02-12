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Eski eşinin yanında birini görünce kıskançlıktan gözü döndü! Önce rehin aldı sonra...

12.02.2024 17:36 | Son Güncelleme:
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Bursa'da şoke eden bir olay yaşandı. Eski eşini fırında biriyle görünce kıskançlıktan gözü dönen adam, eski eşinin yanındaki kişiyi silahla rehin aldı. Polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alınan kıskanç eski eş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken rehin aldığı kişi başına aldığı kabza darbesiyle yaralandı.

Eski eşinin yanında birini görünce kıskançlıktan gözü döndü! Önce rehin aldı sonra...

Bursa’da bir fırında meydana gelen olayda kıskanç eski eşin gözü döndü. Eski eşi A.E.'yi (49) Y.K. (37) ile bir fırında gören Adem Dikici (43) fırına girerek Y.K.'yı silahla rehin aldı.

ÖNCE REHİN ALDI SONRA YARALADI!

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise fırının yakınındaki Çarşı Polis Merkezi’ne giderek yaşanan durumu aktardı. Polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı fırına gelerek ikna yolu ile şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Suç aleti silah ile birlikte yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken rehin alınan Y.K.'nın silah kabzası ile başına darbe aldığı tespit edildi.

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Yaralı Y.K. olay yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Adem Dikici karakoldaki ifadesinde eski eşini Y.K. ile birlikte görünce kıskançlık krizine girdiğini söyledi. Sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan Adem Dikici cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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