Eski eşyaları çöpe atmak istemeyenlere! Onları dönüştürmek için 12 güzel fikir

Eski eşyalardan yepyeni ve göz alıcı şeyler yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan birkaç malzeme ve biraz da yaratıcılık. İşte çöpe atmaya kıyamadığınız eşyalarınız ile yapabileceğiniz güzel mi güzel ve pratik fikirler!

1. Yumurta kabından saksılık

Kim inanır bu rengarenk şeylere daha önceden yumurta konulduğuna, gerçekten de çok güzel! İhtiyacınız olan şey bu kartonları boyamak ve sevdiğiniz bir bitkinin saksısı yapmak. Tabii ki kağıt olduğu için içerisine gerçek bir saksı koymayı da unutmayın.

2. Tenis raketinden ayna

Eski tenis raketlerini atmak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Zaten atmak zorunda da değilsiniz. Onlarla çok keyifli bir şeyler yapabilirsiniz, mesela ayna gibi! Raketlerin iç kısmına bir ayna kestirebilir ve yeni aynalarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

3. Tenis raketinden çerçeve

Tenis raketinden yapabilecekleriniz bitmiyor. Hiç tenis raketine dokunmadan üzerine sevdiğiniz fotoğrafları veya ögeleri koyarak çok güzel bir dekorasyon ögesine dönüştürebilirsiniz. Hem de olukça zahmetsiz!

4. Çok kullanışlı cepli çerçeve

Eskimiş kot pantolonlarınızı atmanıza hiç gerek yok. Pantolonların arka ceplerinden çok kullanışlı bir tablo yapabilirsiniz. Hem günlük hayatınızda işinizi kolaylaştıracak hem de eve de farklı bir hava. katacak. Yapması da oldukça basit, ütüleyerek kotları düzeltin ve gerekiyorsa parçaları dikin!

5. Kitaplardan puf

Eski kitaplardan çok ilgi çekici bir puf yapabilirsiniz. Dilerseniz üzerine minder yerine tahta koyarak da bu tasarımı sehpaya çevirebilirsiniz. Kitapları birbirine yapıştırdıktan sonra altına tekerlek takabilirsiniz.

6. Boya kalemlerinden bardak altlığı

Çok fazla kullandığınız ve artık kullanamadığınız renkli kalemlerinizi de çok keyifli şekilde değerlendirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kalemleri eşit boyda kesmek ve üzerini cilalamak. Dilerseniz bardak altlığı dilerseniz de anahtarlık yapabilirsiniz.

7. Patchwork çanta

Farklı ve yıpranmış kıyafetleriniz veya kumaşlarınızı birbirine dikerek çok güzel bir çanta yapabilirsiniz. Kumaşları düzgün bir şekilde ütüledikten sonra istediğiniz kompozisyonu yapabilirsiniz. Hem yaratıcı hem de oldukça cool!

8. Rendeden takılık

Kullanmadığınız bir rendeyi bile yeniden değerlendirebilirsiniz. Rendenin çerçevesini boyadıktan sonra onu duvara asabilir ve çok kullanışlı bir takılık haline getirebilirsinzi. Hem de ekstradan bir şey yapmanıza da gerek yok!

9. Dünya küresinden avize

Eskimiş ve artık kullanmadığınız dünya küresinin sizi aydınlatmasını ister misiniz? Yapmanız gereken tek şey kürenin altını ve üstünü doğru bir şekilde kesip bir avizeye dönüştürmek!

10. Çamaşır sepeti

Eski bir kot pantolonunuzu değerlendirerek yeni bir çamaşır sepeti yapabilirsiniz. Birkaç tahta ile kullanışlı ve yeniden dönüştürdüğünüz şık bir çamaşır sepetiniz olabilir. Hem de biraz dikiş yapmanız yeterli olacaktır.

11. Havlu tutacağı

Dünya küresini farklı bir şekilde de değerlendirebilirsiniz. Küreyi avize yapabilir veya farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz, ardından kalan tutacak kısmını da kağıt havlular için kullanışlı bir objeye dönüştürebilirsiniz.

12. Askılık

Evet, askılardan yeni bir askılık yapabilirsiniz. Kırılmış veya kullanmadığınız ahşap askılıklarınızdan yeni ve farklı bir tarzda askılık yaparak da değerlendirebilirsiniz.