Eski eşyaları yenilemenin yolları! Kararan fırın tepsileri ayna gibi oluyor

Test edilmiş onaylanmış 13 muhteşem çözümü burada bulabilirsiniz.
Tahtayı limon suyu ve tuz karışımına batırılmış bir süngerle temizleyin.
Bakır kaplar, yemek pişirmek için en iyi tencerelerden. Tekrar yepyeni görünmelerine yardımcı olmak için tuz ve sirke kullanın. Yüzeye tuz serpin, ardından üzerine biraz sirke dökün ve sert bir süngerle ovalayın.
Tabaklardaki çiziklerden kurtulmak kolaydır. Porselen üzerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir cila kullanın.
Hidrojen peroksit ve normal sodadan yapılmış bir macun uygulayarak fırın tepsilerini yanmış yağdan kurtarabilirsiniz. Hamuru fırın tepsisine yayın ve 30 dakika bekletin, ardından durulayın.
Bir ölçek sirke ve iki ölçek sudan oluşan bir solüsyona ihtiyacınız olacak. Suyu ve sirkeyi bir sprey şişesinde karıştırın, ardından lekenin üzerine püskürtün ve nemli bir bezle örtün. Ütüyü açın, buhar moduna getirin. 30 saniye boyunca bezin üzerine koyun ve ütüleyin.
Ocağınızda kullanabileceğiniz bir dezenfektana, eldivene, çöp poşetine ve beyaz sirkeye ihtiyacınız olacak. Eski dökme demir tavaya kalın bir dezenfektan tabakası yayın. Kurumamasını sağlamak için çöp torbasına koyun ve sıkıca bağlayın. Tavayı 1-2 gün poşette bırakın ve ardından dezenfektanı durulayın. Daha sonra aynı sıvının yeni bir katmanını uygulayın ve tekrar bir gün boyunca sıkıca düğümlenmiş bir torbaya koyun. Ardından kiri sıcak suyla yıkayın. Şimdi, tavayı bir saat boyunca ılık su ve sirke (1: 1) karışımına batırın ve yüzeyi süngerle ovalayın. Tavayı kurumaya bırakın. Fırını önceden 250 dereceye ısıtın ve tavayı bir saat içinde bekletin. Ardından sıcak tavayı dikkatlice çıkarın ve her tarafına bir kat zeytinyağı sürün. Sıcak metal gerekli miktarda yağı emer, ardından kalıntıyı temiz, kuru bir bezle silebilir ve tekrar tavayı fırına koyabilirsiniz (bu sefer baş aşağı). 15 dakika sonra çıkarın, bir bezle silin ve fazladan 15 dakika daha fırına koyun. İşlemi iki kez daha tekrarlayın.
Karoların arasındaki alanları çamaşır suyu kullanarak temizleyin. 1: 1 oranında suyla karıştırın. Bunu yaparken odayı havalandırmayı unutmayın.
Bu tür mobilyalar özel bakım gerektirir. Zamanla üzerinde oluşan lekelerden kurtulmak için beyaz bir sünger ve alkol kullanabilirsiniz. Lekeyi alkole batırılmış bir süngerle nemlendirin, kurumasını bekleyin ve ardından alanı bir fırça ile iyice temizleyin.
Havlularınızın 'kabarıklığını' geri kazanmak için, yıkadıktan sonra tuzlu suda durulayın. Üstelik iyi havalandırılan bir odada veya dışarıda kurutursanız havlularınız daha uzun süre yeni gibi kalacaktır.
Eski diş fırçanızı canlandırmak istiyorsanız, aslında düşündüğünüzden daha kolaydır. Diş fırçanızın kıvrık kıllarını korumak için, bir kaseye biraz kaynar sıcak su dökün ve fırçanın etrafında döndürün.
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