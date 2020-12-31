Eski eşyaları yenilemenin yolları! Kararan fırın tepsileri ayna gibi oluyor

Test edilmiş onaylanmış 13 muhteşem çözümü burada bulabilirsiniz.

SARARAN EKMEK TAHTASI

Tahtayı limon suyu ve tuz karışımına batırılmış bir süngerle temizleyin.

BAKIR KAPLAR

Bakır kaplar, yemek pişirmek için en iyi tencerelerden. Tekrar yepyeni görünmelerine yardımcı olmak için tuz ve sirke kullanın. Yüzeye tuz serpin, ardından üzerine biraz sirke dökün ve sert bir süngerle ovalayın.

TABAKLAR

Tabaklardaki çiziklerden kurtulmak kolaydır. Porselen üzerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir cila kullanın.

FIRIN TEPSİLERİ

Hidrojen peroksit ve normal sodadan yapılmış bir macun uygulayarak fırın tepsilerini yanmış yağdan kurtarabilirsiniz. Hamuru fırın tepsisine yayın ve 30 dakika bekletin, ardından durulayın.

HALILAR

Bir ölçek sirke ve iki ölçek sudan oluşan bir solüsyona ihtiyacınız olacak. Suyu ve sirkeyi bir sprey şişesinde karıştırın, ardından lekenin üzerine püskürtün ve nemli bir bezle örtün. Ütüyü açın, buhar moduna getirin. 30 saniye boyunca bezin üzerine koyun ve ütüleyin.

DÖKME DEMİR TAVALAR

Ocağınızda kullanabileceğiniz bir dezenfektana, eldivene, çöp poşetine ve beyaz sirkeye ihtiyacınız olacak. Eski dökme demir tavaya kalın bir dezenfektan tabakası yayın. Kurumamasını sağlamak için çöp torbasına koyun ve sıkıca bağlayın. Tavayı 1-2 gün poşette bırakın ve ardından dezenfektanı durulayın. Daha sonra aynı sıvının yeni bir katmanını uygulayın ve tekrar bir gün boyunca sıkıca düğümlenmiş bir torbaya koyun. Ardından kiri sıcak suyla yıkayın. Şimdi, tavayı bir saat boyunca ılık su ve sirke (1: 1) karışımına batırın ve yüzeyi süngerle ovalayın. Tavayı kurumaya bırakın. Fırını önceden 250 dereceye ısıtın ve tavayı bir saat içinde bekletin. Ardından sıcak tavayı dikkatlice çıkarın ve her tarafına bir kat zeytinyağı sürün. Sıcak metal gerekli miktarda yağı emer, ardından kalıntıyı temiz, kuru bir bezle silebilir ve tekrar tavayı fırına koyabilirsiniz (bu sefer baş aşağı). 15 dakika sonra çıkarın, bir bezle silin ve fazladan 15 dakika daha fırına koyun. İşlemi iki kez daha tekrarlayın.