Eski eşyaları yenilemeyi sevenlerin mutlaka sahip olması gereken ürünler

Evinizde mutlaka eskimeye yüz tutmuş fakat atmaya kıyamadığınız eşyalarınız vardır. Siz de son zamanlarda oldukça trend olan eşya yenileme fikirleri ile bu eşyalarınızı kurtarabilirsiniz. Ayrıca bu sayede zamanında beğenmeyerek ya da mecburiyetten aldığınız eşyaları da kendi zevkinize uygun hale getirebilirsiniz. Keyifle kullanacağınız eşyalara sahip olmak için bazı temel dekorasyon ürünlerinizin olması gerekir. Şanslıyız ki, artık internet sayesinde ihtiyacımız olan malzemeler sadece bir tık uzağımızda.

Sharpie’nin Renkli Kalemleri ile Eşyalarınıza Canlılık Getirin!

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Oldukça parlak ve canlı renklere sahip kalemler ile eski eşyalarınıza kişisel tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Sharpie kalemler bu noktada sizin için kurtarıcı ürünler olabilir. Çünkü bu kalemler ile farklı yüzeyler üzerinde kalıcı izler bırakabilirsiniz. Karton, mukavva, ahşap, metal, taş ve deri gibi birbirinden farklı alanlara tutunabilen Sharpie kalemler hızlı kuruma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Ayrıca solmaya ve suya karşı dayanıklı olduklarından eski kupalarınız için farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Sharpie kalemler kontrollü bir yazım olanağı sağlayan ince uçları ile kusursuz çizgiler çizmenize de yardımcı olur.

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Dekoratif Bantlar Sizin İçin Kurtarıcı Olacak!

Farklı renk seçenekleri ile dikkat çeken Toyandona’nın dekoratif bantları sayesinde mobilya ve aksesuarlarınızı yaratıcı bir şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Özellikle tablo, çerçeve ya da vazo gibi dekorasyon ürünlerin bir bölümünü kaplamak için bu renkli bantları deneyebilirsiniz. Beyaz yüzeylerde oldukça şık duran bu bantlar, demode eşyalarınıza trend bir görünüm kazandıracak. Ayrıca dekoratif bantları eşyalarınızdaki eskimiş veya hasar görmüş yüzeyleri gizlemek için de kullanabilirsiniz. Cam, ahşap veya plastik gibi hemen hemen her yüzeye rahatlıkla uygulayabileceğiniz dekoratif bantlar ile son trend dekorasyon önerilerini yakalayın.

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Desenli Kâğıtlar ile Eskilerinizi Yenileyin!

Desenli ve renkli kağıtlar her ortamda ve her alanda kullanabileceğiniz parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, eski abajurunuzdan sıkıldıysanız ve artık değiştirmek istiyorsanız yenisini almanıza hiç gerek yok. Beğendiğiniz desene sahip bir kağıdı abajurunuz çevresine uygun boyut ve şekilde keserek yapıştırmayı deneyin. İşte yeni abajurunuz hazır bile! Evinizde küçük değişiklikler yapmak istiyorsanız elektrik düğmelerinizi kağıtla kaplayabilirsiniz. Evinizin dekorasyonuna uygun desende kağıtlar seçtiğiniz taktirde oldukça trend bir görüntü elde edeceksiniz.

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İpler Sadece Örgü Örmek İçin Değildir!

Örülen kazaklardan kalan iplerinizi atmayın. Eğer ev dekorasyonu ile ilgileniyor ve eşyalarınızı yenilemek istiyorsanız farklı renk ve dokulara sahip ipler çok fazla işinize yarayacak. Hasır ipler ile kendi duvar süsünüzü tasarlayabileceğiniz gibi evinizde var olan dekorasyon ürünlerini de yenileyebilirsiniz. Örneğin, salonunuzdaki aynaların ya da tabloların etrafını hasır ya da renkli ipler ile süsleyebilirsiniz. Yine eski vazolarınızı da hasır iple kaplayarak trend bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu noktada hasır iplerinizin kalınlığını seçerken kullanacağınız eşyanızı göz önünde bulundurmanızda fayda var.

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Dekopaj Tutkalı ile Kendi Tasarımlarınızı Eşyalarınıza Transfer Edin!

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Eski eşyalarınızı yenilemeyi seviyorsanız yapıştırma ya da sağlamlaştırma gibi işlerde iyi bir tutkala sahip olmanızda fayda var. Tutkal denince akla daha çok ahşap ürünler gelse de ev dekorasyonunda farklı amaçlarla kullanılan tutkallar mevcut. Dekupaj tutkalı ince yapısı ile farklı kağıt türlerini istediğiniz zemine iz bırakmadan yapıştırabilmenizi sağlar. Bu formdaki tutkallar sadece sağlamlaştırma işleri için değil transfer işlemleri için de kullanılabilir. Herhangi bir kağıttaki fotoğrafı veya resmi farklı bir yüzeye transfer etmek istiyorsanız Artdeco Dekopaj Tutkalını mutlaka deneyin. Bu sayede eşyalarınızın yüzeylerini daha şık bir hale getirebilirsiniz.

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Kurdelelerin Sevimli Görüntüsünü Evinizin Dekorasyonunda Kullanın!

Hem ekonomik hem de güzel bir görünüme sahip olan kurdeleler, eskimiş eşyalarınızın hasarlı yüzeylerini kapatmak için alternatif bir seçenek olabilir. Her biri birbirinden farklı desenlere sahip kurdeleler ile evinizde istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz. Topbathy’nin şerit halindeki kurdelelerini dilediğiniz şekilde keserek yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Örneğin, renginden ya da deseninden sıkıldığınız yastık yüzlerinizi kurdeleler ile canlandırabilirsiniz. Kurdeleler özellikle kumaş yüzeylerde tercih edilse de farklı alanlarda da kullanılabilir. Tutkal ya da silikon tabancası ile kurdeleleri farklı yüzeylerde de rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

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Her derde deva: Silikon Tabancası

Ev eşyalarını yenilemek isteyenlerin kurtarıcı ürünü olan silikon tabancası ısıtıcı tabanın arkasına yerleştirilen mumlardan oluşur. Mum tabancanın tetiğine basılması ile içeri girer ve ucundan eriyerek çıkar. Böylece silikon mum yapıştırma işlemi için gerekli sıcaklığa ulaşır. Silikon tabancası ile yapıştırdığınız yüzeyler kolay kolay ayrılmaz. Sert ve küçük yüzeyleri bile rahatlıkla yapıştırması ile dikkat çeken silikon tabancalar koku yapmadığı için de sıklıkla tercih edilir. Eğer tutkal gibi ağır yapıştırıcıların kokusundan rahatsız oluyorsanız silikon tabancalar sizin için alternatif bir seçenek olabilir.

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Boncuklar ile Renklerin Enerjisini Evinize Çağırın!

Boncuk denince çoğu kişinin aklına takı tasarımı gelse de evinizin pek çok alanında da bu malzemeleri kullanabilmeniz mümkün. Colcola’nın her biri birbirinden canlı renklere sahip balmumu boncukları ile yaratıcılığınızı konuşturun. Yüksek kalite reçine ve bal mumundan üretilen bu boncukları görüntüsünden sıkıldığınız eşyaları yenilemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, eğer salonunuzun duvarındaki fotoğraflardan ya da resimlerden sıkıldıysanız çerçevenizin içini rengarenk balmumu boncuklar ile doldurmayı deneyin. Farklı renk seçeneklerine sahip bu boncuklar arasından evinizin ruhuna en uygun olanı seçebilirsiniz.

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Parça Kumaşlar ile Eskimiş Yüzeylere Son!

Kumaşlar ile eviniz için yeni ürünler tasarlayabileceğiniz gibi eskimiş eşyalarınızı da yenileyebilirsiniz. Desenli Yapışkanlı Kumaş Parça Seti ile farklı desenleri bir arada kullanabilir ya da evinizin dekorasyonuna en uygun kumaş parçasını seçebilirsiniz. Bu kumaşlar kendinden yapışkanlı olduğu için size de büyük bir uygulama kolaylığı sağlar. Eğer evinizdeki eşyalarda gizlemek istediğiniz eskimiş ya da zarar görmüş bölümler var ise parça kumaşlar sizin için ekonomik bir çözüm olabilir. Özellikle çocuk odası mobilyalarında zarar gören yüzeyler için bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Akrilik Boyalar ile Değişmeyen Eşyanız Kalmasın!

Akrilik boya su bazlı fakat yağlı boya ile benzer bir görünüme sahip olan bir boya çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Kremsi bir yapıya sahip olan akrilik boyalar pek çok yüzeyde rahatlıkla tutunabilir. Dolayısıyla eşyalarınızın hasar görmüş yüzeylerini akrilik boya ile kapatabilirsiniz. Buna ek olarak akrilik boyalar sayesinde eşyalarınızın üzerine kendi tasarımlarınızı da çizebilirsiniz. Başlangıç olarak Sudor Akrilik Boya’nın temel renklerini aldığınız taktirde farklı karışımlar yaparak ara renklere ulaşmanız da mümkün.

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