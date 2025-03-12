Eski eşyandan bahset, onu nasıl dönüştürebileceğini gösterelim!

Geri dönüşüm başlasın!

1/8 Söyle bakalım, bu eşyayı ne kadar süredir kullanıyordun? 1 yıl falan. 2 yıl oldu. O kadar eskidi ki... Hatırlamıyorum bile.

2/8 Bu bir mobilya mı?

3/8 Hmm, devam edelim. Bu eşyada leke veya kırık var mı? Ohooo, çok var. Pek yok, biraz hırpalanmış sadece. Temiz diyebilirim.

4/8 Peki bu eşyanı şu an satabilir misin? Alıcısı olursa neden olmasın? Satmaya kıyamam... Satılmayacak bir şey. Yani ben olsam almazdım.

5/8 Bu eşyanı boyamak, onu güzelleştirir mi? Evet hatta güzel olur. Olsa güzel olur ama bence boyanmamalı. Boyanacak bir şey değil.

6/8 Eşyayı dönüştürme sırasında dikkat edeceğin şey ne olmalı? İşlevsel olmalı. Şık durmalı. Bulunduğu yeri güzel göstermeli.

7/8 Az kaldı! Bu eşyada en çok hangi malzeme mevcut? Ahşap Kumaş Metal / Plastik