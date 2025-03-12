KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Eski eşyandan bahset, onu nasıl dönüştürebileceğini gösterelim!

Eski eşyandan bahset, onu nasıl dönüştürebileceğini gösterelim!

24.02.2025 13:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes ikinci bir şansı hak ediyorsa eşyalar hayli hayli hak ediyor! Eski eşyaların tozlu köşelerde bekliyor ama "Atmaya kıyamıyorum" diyorsan, tam yerine geldin!

Eski eşyandan bahset, onu nasıl dönüştürebileceğini gösterelim!

Geri dönüşüm başlasın!

1/8

Söyle bakalım, bu eşyayı ne kadar süredir kullanıyordun?

Söyle bakalım, bu eşyayı ne kadar süredir kullanıyordun?
1 yıl falan.
2 yıl oldu.
O kadar eskidi ki... Hatırlamıyorum bile.
2/8

Bu bir mobilya mı?

3/8

Hmm, devam edelim. Bu eşyada leke veya kırık var mı?

Hmm, devam edelim. Bu eşyada leke veya kırık var mı?
Ohooo, çok var.
Pek yok, biraz hırpalanmış sadece.
Temiz diyebilirim.
4/8

Peki bu eşyanı şu an satabilir misin?

Peki bu eşyanı şu an satabilir misin?
Alıcısı olursa neden olmasın?
Satmaya kıyamam...
Satılmayacak bir şey. Yani ben olsam almazdım.
5/8

Bu eşyanı boyamak, onu güzelleştirir mi?

Bu eşyanı boyamak, onu güzelleştirir mi?
Evet hatta güzel olur.
Olsa güzel olur ama bence boyanmamalı.
Boyanacak bir şey değil.
6/8

Eşyayı dönüştürme sırasında dikkat edeceğin şey ne olmalı?

Eşyayı dönüştürme sırasında dikkat edeceğin şey ne olmalı?
İşlevsel olmalı.
Şık durmalı.
Bulunduğu yeri güzel göstermeli.
7/8

Az kaldı! Bu eşyada en çok hangi malzeme mevcut?

Az kaldı! Bu eşyada en çok hangi malzeme mevcut?
Ahşap
Kumaş
Metal / Plastik
8/8

Son sorudayız! Bu eşyanın rengi ne?

Son sorudayız! Bu eşyanın rengi ne?
Bej rengi.
Soluk bir ahşap.
Siyah.
Kahverengi.
Renkli.
Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.