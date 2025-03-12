Eski eşyandan bahset, onu nasıl dönüştürebileceğini gösterelim!

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Söyle bakalım, bu eşyayı ne kadar süredir kullanıyordun?
O kadar eskidi ki... Hatırlamıyorum bile.
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Hmm, devam edelim. Bu eşyada leke veya kırık var mı?
Pek yok, biraz hırpalanmış sadece.
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Peki bu eşyanı şu an satabilir misin?
Alıcısı olursa neden olmasın?
Satılmayacak bir şey. Yani ben olsam almazdım.
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Bu eşyanı boyamak, onu güzelleştirir mi?
Olsa güzel olur ama bence boyanmamalı.
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Eşyayı dönüştürme sırasında dikkat edeceğin şey ne olmalı?
Bulunduğu yeri güzel göstermeli.
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Az kaldı! Bu eşyada en çok hangi malzeme mevcut?
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Son sorudayız! Bu eşyanın rengi ne?